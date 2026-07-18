Szabadulószoba, pixelvadászat, árnyékkeresés – Nyári programlehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban

A nyár folyamán az alábbi múzeumpedagógiai foglalkozásokra lehet jelentkezni:

Zseblámpás árnyékkeresés

Javasolt életkor: 6–14 év

Időtartam: 30–40 perc

Szeretitek a sejtelmes félhomályt? Szívesen végeztek kutatómunkát? Ügyesen tájékozódtok a sötétben zseblámpa segítségével? Árnyékkereső játékunk során a sötétbe burkolódzó kiállítótérben bolyongva fedezzük fel a műtárgyakat, megismerjük üzenetüket. Végül árnyékképeket böngészhettek, és megkereshetitek a lapok által rejtett műtárgyakat. A jutalom nem marad el!

Pixel hunt

Javasolt életkor: 5–14 év

Időtartam: 60 perc

Szereted a kihívásokat és a nyomozós játékokat? Akkor a „Pixel Hunt” neked való! A foglalkozás elején kapsz egy különleges kulcsgyűrűt, rajta öt pixeles képpel – ezek a kiállítás elrejtett műtárgyait mutatják. Párosával indultok felfedezőútra, és ha ügyesen megtaláljátok a tárgyakat, kavicsokat gyűjthettek a kosaratokba. A nagyobbaknak extra feladat is jár: olvasni, figyelni, válaszolni és pontokat szerezni! A végén jutalom vár minden pixelvadászra! Gyertek, és játsszatok velünk a múzeum titkai között!

Alkotókuckó

Időtartam: 45 perc

Merülj el a részletekben! című múzeumpedagógiai foglalkozásunk során rövid látogatást teszünk az állandó kiállításban. Megkeressük egyes műtárgyak díszítőelemeit, majd lerajzoljuk azokat. Az elkészült alkotás az otthonod dísze lehet! Gyere el és alkoss velünk!

Szabadulószoba

Javasolt életkor: 10–99 év

Időtartam: 40–60 perc

A bátor jelentkezők ne általános múzeumlátogatásra készüljenek, bár a Görögkatolikus Múzeumban az értékes és ritka tárgyaké a főszerep. A kellő figyelemmel, nyitott szívvel és szemmel érkező csoportok számára megfejthetővé válik a szabadulószoba kulcsát rejtő kincsesláda kódja. A titkos kód megfejtéséhez minden szükséges információ elhangzik a játékot megelőző rendhagyó, rövid tárlatvezetésen. A szabadulás pillanatait átélni kortól függetlenül mindenki számára különleges élményt jelent. Gyertek hozzánk, és próbáljátok ki a szabadulószobánkat!

A foglalkozásokra előzetes jelentkezés szükséges, melyet az iroda@gorogkatolikusmuzeum.hu e-mail címen lehet megtenni.

Érdemes követni a múzeum Facebook-oldalát és honlapját, ahol minden programlehetőség megtalálható.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír