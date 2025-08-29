Szakmai továbbképzéssel kezdték a tanévet a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatói

A kétnapos rendezvény kezdetén Németh István püspöki titkár, hitoktatási referens mondott köszöntőt.
A továbbképzés első napján Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója tartott előadást.
Ismertette a szervezet széles körű tevékenységét, majd rávilágított arra, hogy a hitoktatók munkája során felmerülő pedagógiai és lelkipásztori helyzetek hogyan kapcsolódhatnak a szeretetszolgálat tapasztalataihoz.
Az előadást interaktív workshop követte: a hitoktatók kiscsoportokban osztották meg meglátásaikat és tapasztalataikat a felvetett témák kapcsán.
A délután a lelki feltöltődés jegyében telt. Törő András, a római Pápai Magyar Intézet rektora tartott előadást, amelynek témája Róma – a római szentek, Magyarország és Róma kapcsolata, valamint a remény szentéve volt.
A napot ünnepi szentmise zárta, amelyet Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mutatott be.
A szentmisén Törő András mondott homíliát.
Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye/Leiszt Máté
Fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
Magyar Kurír
