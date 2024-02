Szalacson felavatták a Caritas Catolica házi beteggondozói szolgálatának új Bihar megyei központját

Bihar megyében 1997 óta működik a Caritas Catolica keretében házi beteggondozói szolgáltatás, jelenleg hat munkaponton: Nagyváradon, Székelyhídon, Margittán, Fugyivásárhelyen, Nagyszalontán, Szalacson. Évente 280-300 beteget látnak el asszisztensek, gondozók, gyógytornászok.

Szalacson – bár 2016 óta létezik házi beteggondozói szolgálat – csak most sikerült korszerűen felújított épületbe költözniük. A Caritas Catolica házi beteggondozói szolgálatának új Bihar megyei központjában nemcsak méltó körülmények között tudják fogadni a betegeket, hozzátartozókat, hanem van elegendő hely a felszerelések, kötszerek, kisegítő eszközök tárolására is. Két asszisztens pedig folyamatosan kijár a mozgásképtelen idősekhez is.

Forrás: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Szalacs község Facebook-oldala

Magyar Kurír