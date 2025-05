Szalay Péter kémikus székfoglaló előadást tartott a Szent István Tudományos Akadémián

Az alábbiakban Szalay Péter Mit ad a kvantumelmélet a kémiának és egy hívő embernek? című székfoglaló előadásának rövid összefoglalóját adjuk közre.

A 20. század elején kidolgozott kvantumelmélet merőben új szemléletet hozott a fizikába, és magyarázatot adott a kémia „misztikus” fogalmára, a kémiai kötésre, valamint elméleti hátteret adott az elemek periódusos rendszeréhez és az atomok spektrumához. Több évtizedes fejlődés nyomán létrejött a kémia új ága, a kvantumkémia, amely számítások révén segíti a kutatásokat.

Az előadásban Szalay Péter megmutatta, hogy a vegyész szemszögéből hogyan is alakult ez a folyamat, és példákon keresztül világította meg, hogy miben is tudnak ezek a számítások segíteni a vegyészi gyakorlatban: példaként a DNS-molekulát felépítő nukleobázisok fénnyel szembeni stabilitását tárgyalta. A molekuláris vezetés példáján keresztül pedig legújabb eredményeit is felvillantotta.

Az előadás második részében a kvantumelmélettel kapcsolatos fogalmakat – mint például bizonytalansági elv, posztulátumok, részecske-hullám dualizmus – használta fel arra, hogy megmutassa, a szigorú elmélethez ragaszkodó kutató is találhat fogódzókat ezekben vallásos kérdések megválaszolására.

Fotó: Lambert Attila

