Szalézi oktatás, amely még háború idején is képes megváltoztatni az életeket Ukrajnában

Az évek során biztonságos és támogató hellyé vált a veszélyeztetett fiatalok, a belső menekültek, a megszállás alól felszabadított területekről származó fiatalok, a katonák családtagjai, a fogyatékkal élő veteránok és mindazok számára, akik szakmai fejlődésre vágynak.

A fiatalok tudatosan választják a szalézi iskolát – nemcsak a kínált szakmák presztizse, hanem a méltóság, a bizalom és az elfogadás légköre miatt is. Gyakran kifejezik: „A szaléziaknál szeretném megszerezni a hivatásomat!”

Szakképzések

Idén a központ új szakirányt vezetett be: a grafikai és ipari formatervezést, amely a kreativitást a legmodernebb technológiákkal ötvözi. Az informatika, a konyhaművészet és az autóipari elektronika meglévő programjait is frissítették.

Felismerve Ukrajna háború utáni újjáépítésének szükségességét, a munkaerőpiaci igényeket és a fiatalok változó törekvéseit, a központ olyan kulcsfontosságú területeken tervezi oktatási kínálatának bővítését, mint a megújulóenergia-technológiák valamint az automatizálás és gyártástechnológia.

Ezek a területek kritikus fontosságúak az ország újjáépítése és egy stabil, jövőorientált gazdaság megteremtése szempontjából. A végzettek több mint 85 százaléka helyezkedik el a szakterületén vagy folytatja tanulmányait egyetemeken. Mindez megerősíti, hogy a szalézi módszer valóban hatékony.

Átfogó támogatás az oktatáson kívül



A Don Bosco-központ diákjai a következő, oktatáson kívüli lehetőségek közül választhatnak:

– egyetemi felvételi vizsgára való felkészítés;

– angol- és németnyelv-tanfolyamok;

– sport-, zenei és kreatív stúdiók;

– pszichológiai támogatás és mentorálás;

– lelki formáció a szalézi hagyományok szerint;

– önkéntesség, karrier-tanácsadás és munkáltatói kapcsolatépítés.

Csak 2024-ben több mint kétszáz felnőtt – köztük belső menekültek, veteránok és katonacsaládok tagjai – vett részt rövid távú képzési programokban. Sokak számára ez egy új kezdetet és a stabilitás felé vezető utat jelentette.

Alapértékek

Magas színvonalú szakképzés és Don Bosco szellemében gyökerező nevelés. Ezekben a nehéz időkben a központba érkező fiatalok nem csupán hivatást, hanem reményt, közösséget és életüknek értelmet is keresnek. És itt méltóságot, bátorítást és egy jobb jövőbe vetett hitet találnak.

„Sajnos a korlátozott erőforrások miatt nem tudunk minden jelentkezőt fogadni – nyilatkozta egy szalézi a lvivi szalézi közösségből. – Sok fiatalt egyszerűen azért nem vettünk fel, mert nem volt elég kapacitásunk. Ezért a központ rekonstrukciójának és bővítésének projektje csapatunk legfontosabb prioritása. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy több ajtót nyissunk azok előtt, akik készen állnak életük megváltoztatására.”

Forrás és fotó: ANS-Lviv/Szaléziak.HU

