Szalézi oktatás, amely még háború idején is képes megváltoztatni az életeket Ukrajnában

Megszentelt élet – 2025. augusztus 18., hétfő | 11:32
1

A Don Bosco Szakképzési Központ Ukrajna egyetlen katolikus és magán-szakképzőintézménye, amely a magas színvonalú szakmai képzést lelki útmutatással és Bosco Szent János karizmája ihlette értékalapú oktatással ötvözi. A háború kihívása ellenére a Lvivben (Lemberg) működő központ folyamatosan növekszik és fejlődik.

Az évek során biztonságos és támogató hellyé vált a veszélyeztetett fiatalok, a belső menekültek, a megszállás alól felszabadított területekről származó fiatalok, a katonák családtagjai, a fogyatékkal élő veteránok és mindazok számára, akik szakmai fejlődésre vágynak.

A fiatalok tudatosan választják a szalézi iskolát – nemcsak a kínált szakmák presztizse, hanem a méltóság, a bizalom és az elfogadás légköre miatt is. Gyakran kifejezik: „A szaléziaknál szeretném megszerezni a hivatásomat!”

Szakképzések

Idén a központ új szakirányt vezetett be: a grafikai és ipari formatervezést, amely a kreativitást a legmodernebb technológiákkal ötvözi. Az informatika, a konyhaművészet és az autóipari elektronika meglévő programjait is frissítették.

Felismerve Ukrajna háború utáni újjáépítésének szükségességét, a munkaerőpiaci igényeket és a fiatalok változó törekvéseit, a központ olyan kulcsfontosságú területeken tervezi oktatási kínálatának bővítését, mint a megújulóenergia-technológiák valamint az automatizálás és gyártástechnológia.

Ezek a területek kritikus fontosságúak az ország újjáépítése és egy stabil, jövőorientált gazdaság megteremtése szempontjából. A végzettek több mint 85 százaléka helyezkedik el a szakterületén vagy folytatja tanulmányait egyetemeken. Mindez megerősíti, hogy a szalézi módszer valóban hatékony.

Átfogó támogatás az oktatáson kívül

A Don Bosco-központ diákjai a következő, oktatáson kívüli lehetőségek közül választhatnak:

– egyetemi felvételi vizsgára való felkészítés;
– angol- és németnyelv-tanfolyamok;
– sport-, zenei és kreatív stúdiók;
– pszichológiai támogatás és mentorálás;
– lelki formáció a szalézi hagyományok szerint;
– önkéntesség, karrier-tanácsadás és munkáltatói kapcsolatépítés.

Csak 2024-ben több mint kétszáz felnőtt – köztük belső menekültek, veteránok és katonacsaládok tagjai – vett részt rövid távú képzési programokban. Sokak számára ez egy új kezdetet és a stabilitás felé vezető utat jelentette.

Alapértékek

Magas színvonalú szakképzés és Don Bosco szellemében gyökerező nevelés. Ezekben a nehéz időkben a központba érkező fiatalok nem csupán hivatást, hanem reményt, közösséget és életüknek értelmet is keresnek. És itt méltóságot, bátorítást és egy jobb jövőbe vetett hitet találnak.

„Sajnos a korlátozott erőforrások miatt nem tudunk minden jelentkezőt fogadni – nyilatkozta egy szalézi a lvivi szalézi közösségből. – Sok fiatalt egyszerűen azért nem vettünk fel, mert nem volt elég kapacitásunk. Ezért a központ rekonstrukciójának és bővítésének projektje csapatunk legfontosabb prioritása. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy több ajtót nyissunk azok előtt, akik készen állnak életük megváltoztatására.”

Forrás és fotó: ANS-Lviv/Szaléziak.HU

Magyar Kurír

#háború Ukrajnában #ifjúság #oktatás-nevelés #szerzetesek

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató