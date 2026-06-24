Szamosújvári örmény értékek – Nemzetközi konferenciát tartottak Kolozsváron

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A Kaliforniai Egyetem (UCLA; Los Angeles), a Leibniz Institute Közép- és Kelet -Európa Történeti és Kulturális Intézete (GWZO, Lipcse) és a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) szervezésében az erdélyi örmény örökség témájában tartottak angol nyelvű nemzetközi tudományos konferenciát június 11–12-én Kolozsváron. A program házigazdája a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Római Katolikus Teológia Kara volt.

Az Armenian Manuscripts, Archives and Early Prints in Gherla/Armenopolis: Confession, Community and Digital Heritage című konferencián, mely a londoni British Library által finanszírozott projekt zárórendezvénye volt, a nemzetközi tudományos projektben részt vevő kutatók mutatták be a szamosújvári örmény közösség múltját érintő kutatásaikat.

A kutatásokhoz kapcsolódó digitalizációs projekt a British Library támogatásával valósult meg. Az egyéves projektnek az volt a célja, hogy a szamosújvári (Armenopolis) örmény közösség kéziratait digitalizálja, ezáltal a nemzetközi tudományos közösség számára hozzáférhetővé tegye.

A szamosújvári Szentháromság örmény katolikus templom kéziratgyűjteménye hosszú időn keresztül nem részesült rendszeres levéltári feldolgozásban. Ennek egyik oka, hogy anyaga különleges szaktudást igényel: a kéziratok értelmezéséhez nemcsak örmény nyelvi ismeretekre, hanem a kora újkori örmény kultúra, egyháztörténet és könyvtörténet alapos ismeretére is szükség van. Bár 2002 óta a gyulafehérvári érsekség területén több gyűjtőlevéltár is létrejött az egyházmegye írott örökségének megőrzése és feldolgozása érdekében, a szamosújvári örmény kéziratgyűjtemény sajátos jellege miatt eddig nem került be ebbe a folyamatba. A gyűjtemény tudományos jelentősége ugyanakkor rendkívüli. A kéziratok örmény, latin és magyar nyelven íródtak, és nemcsak Románia, hanem a nemzetközi örmény diaszpóra számára is felbecsülhetetlen kulturális értéket képviselnek.

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Szamosújváron a kutatók szorosan együtt dolgoztak Bernád Ritával, a Gyulafehérvári Főegyházmegye főlevéltárosával, valamint Küsmődi Attila örmény katolikus vikárius-plébánossal. A projekt irányítója Kovács Bálint, a PPKE armenológiai tanszékének vezetője, a lipcsei GWZO tudományos munkatársa, valamint Peter Cowe, az UCLA armenológus professzora volt. A kéziratok digitalizálása, leltározása és tudományos feldolgozása nemcsak az állomány megőrzését szolgálja, hanem azt is lehetővé teszi, hogy ez a korábban alig ismert örökség bekapcsolódjon a nemzetközi örmény, erdélyi és kora újkori kutatások vérkeringésébe.

A szamosújvári örmény kéziratok feltárása így egyszerre jelentett mentőakciót, tudományos vállalkozást és kulturális újrafelfedezést. A projekt lehetőséget ad arra, hogy Armenopolis öröksége ne csupán helyi emlék maradjon, hanem az európai örmény diaszpóra történetének egyik fontos, nemzetközileg is látható fejezete legyen.

A konferencia fővédnöke Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, a romániai örmény katolikus ordináriátus apostoli kormányzója volt, aki elsőként köszöntötte a kutatókat és a konferencia résztvevőit. Házigazdaként András Szabolcs, a BBTE teológiai karának dékánhelyettese, majd Küsmődi Attila, az örmény ordinariátus általános helynöke szólt.

Az első előadást a projektvezető, Kovács Bálint tartotta. A szamosújvári örmény közösség kéziratos és nyomtatott örökségének felekezeti és nemzeti sajátosságait helyezte történeti kontextusba, valamint a diaszpóralétnek az írott forrásokból kiolvasható sajátosságait mutatta be.

Peter Cowe professzor az erdélyi örmény konfraternitásokkal kapcsolatos kutatásainak eredményét mutatta be.

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A konferencia második napján Inessa Arustamyan és Lilit Mnatsakanyan, a PPKE armenológiai tanszékének doktoranduszai ismertették a British Library digitalizációs projektjét.

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A nemzetközi konferenciáról szóló teljes beszámoló IDE KATTINTVA olvasható.

Forrás és fotó: szabadsag.ro

Magyar Kurír