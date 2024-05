Szatmárnémetiben Nevelős Gábor jezsuita volt a Hám János-napok szentmiséjének szónoka

A bevezetőben a főpásztor hangsúlyozta, hogy ez az iskola ünnepe. Mindenkit arra hívott, hogy együtt emlékezzenek az iskola alapítójára, Reizer Pál püspökre, és természetesen a névadó püspökre, Isten Szolgájára, Hám Jánosra. Buzdította a jelenlévőket, hogy imádkozzanak Hám János boldoggá avatásáért.

Krisztus az Örök Főpap, aki összeköti az eget és a földet. Isten Fia, Jézus Krisztus, aki emberré lett értünk, meghalt és feltámadt, hogy reményt adjon nekünk, nemcsak ebben az életben, hanem az örök élet számára is. Hiszen Isten mindannyiunkat örök élettel akar megajándékozni. Ehhez azonban itt a földön mindenkinek munkálkodnia kell, Isten munkatársaként tanulnia kell, mert a diákoknak ez a munkájuk, a tanároknak és nevelőknek pedig az, hogy oktassanak – hangzott el a szentmisében.

Nevelős Gábor SJ szentbeszédében kiemelte Jézus evangéliumi üzenetét: nem iszik a szőlőtő terméséből addig, amíg el nem jön Isten országa. Mintha felvillantana számunkra valami különleges titkot: hogy az a szőlőlé, az a bor, amiben itt és most részünk lehet, vár ránk valami nagyon különleges formában Isten országában. Az a fajta vendégség, az a fajta befogadás, az a fajta éltető erő, amit Isten ránk áraszt, amit megoszt velünk itt és most a földön, egyfajta előképe annak, ami a maga teljességében vár ránk.

Annyiféle módon szokták mondani, amikor valamit kínálnak: „Vegyenek!”, „Használják!”, „Fogyasszák!”. Egy nagymamát meg lehet sérteni, ha nem vesznek a gondosan elkészített süteményéből. Azzal szereznek örömet a házigazdáknak, háziasszonyoknak, ha vesznek abból, amit ők adnak, készítenek.

Az Úr Jézus azonosul ezzel a szereppel. Felhasználja ezt a gyönyörű gesztust, amely él közöttünk, él a családokban, él a közösségekben, hogy megmutassa, milyen is ő. Valaki, aki nagy-nagy ajándékot készít számunkra, és elénk tárja: vegyünk belőle, és még hozzáteszi: osszuk szét magunk között. Készített számunkra egy ajándékot, készített számunkra valami éltetőt, hogy ebből vegyünk és éljünk, és ezáltal teljesedjen ki az életünk. És azáltal is fog kiteljesedni az életünk, ha nem csak magunknak tartjuk meg, hanem adunk belőle másoknak is – mondta a szentmise szónoka.

A szentmise végén megkoszorúzták a székesegyház előtti Hám János-szobrot.

A Hám János-napok keretén belül a diákok változatos programokon vehettek részt: A hit kiárusítása című dokumentumfilm megtekintése, kvíz, vetélkedők, SzakMaraton, a Hám János Bölcsőde és Óvoda épületének szentelési ünnepsége, futballbajnokság döntő mérkőzései, streetball-bajnokság, asztalitenisz- és lábtenisz-bajnokság, a függőségekről és a lelki egészségvédelemről szóló előadás, rajzverseny szerepelt az események sorában.

Forrás és fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír