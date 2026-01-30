Szava eleven és átható – A Biblia áll a pécsi egyházmegyei férfitalálkozók új sorozatának fókuszában

Az Ó- és Újszövetségből álló Biblia emberi alkotás, mely Isten kinyilatkoztatott szavát tartalmazza. Ezért tekintünk a Szentírás szövegére Isten igéjeként, melynek tanításai mindennapi életünk stabilitását és morális kereteit adják. Úgy építjük rá az életünket, miként házat a sziklára. A Biblia által világosan leírt határok különösen fontosak a férfi számára, akinek sorsa és küldtetése, hogy férjként és édesapaként sziklára alapozza az életét.

A Szentírás megszólít és fényt gyújt bennünk, mert Isten szava eleven és átható.

A Biblia nem egy tankönyv, hanem életünk valóságának kiapadhatatlan forrásaként szól hozzánk. A mi feladatunk, hogy vele és általa meghalljuk, majd rátaláljunk, megértsük és elfogadjuk Isten hozzánk szóló üzenetét – fogalmazott Felföldi László püspök. Hozzátette, hogy a Szentírás és az Egyház által közvetített szenthagyomány kapcsolatának megértése is kulcsfontosságú. Mint mondta, nem a Bibliából jött létre az Egyház, hanem az Egyháznak lett Bibliája a szenthagyomány életben tartásával. Az Egyházat az első pünkösd óta ma is a Szentlélek vezeti, ahogy vezette az első századokban is, amikor az őskeresztények még Biblia nélkül élték mindennapjaikat. A Biblia mint Isten igéje átadásában ezért kiemelt szerepe van az Egyháznak mint a szenthagyomány nemzedékről nemzedékre hagyományozójának.

Az Egyház tanítása ma is az élő Istennel való kapcsolatot hangsúlyozza. Az, hogy hogyan kell a megújuló Egyház szolgálatát ellátni, nincs benne a Bibliában. De ha figyelmesen olvassuk a Szentírást és az Egyház tanítását, a Szentlélekre figyelve, megtaláljuk benne a választ.

Az Úr az életünk minden órájában meghív, hogy feltárja és megvalósítsa az Ő szent és konkrét akaratát.

Isten üzenete formálja életünket, ezért kell hogy mindennapjainkban legyen helye Isten szavának. „Vedd és olvasd, élj és beszélj Isten szaváról, hogy így legyen élővé” – hangzott el a főpásztori buzdításban.

Ahhoz, hogy Istenről, Isten szaváról hitelesen beszéljünk, nélkülözhetetlen, hogy élő és valóságos kapcsolatunk legyen Vele.

Az élő kapcsolat nem azt jelenti, hogy Isten mindent megold az életünkben. De odaáll mellénk, segít, bátorít és elindít, mert Isten szava eleven, átható és élesebb minden kétélű kardnál.

A férfitalálkozók az alábbi helyszíneken és időpontokban folytatódnak: Siklós: február 5., 18 óra

Mohács: február 6., 18 óra

Bonyhád: február 19., 18 óra

Szekszárd: február 20., 18 óra

Paks: február 27., 18 óra

Tamási: március 6., 18 óra

Dombóvár: március 13., 18 óra

Szigetvár: március 20., 18 óra

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír