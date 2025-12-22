Szavalóversenyt hirdet gyerekeknek a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye szavalóversenyt hirdet az egyházmegye területén élő gyerekeknek, melynek célja, hogy évente új tematikában új verset tanuljanak meg, amellyel nemcsak önmagukat, hanem családjukat és az adott közösségeket is gazdagítják, ahol a versek elhangzanak. Nevezési határidő 2026. január 12.

A téma szabadon választható – korosztálynak megfelelő istenes verssel lehet jelentkezni. A szervezők külön kérik, hogy a szavalatok vallásos témájúak legyenek (biblai, adventi, karácsonyi, húsvéti stb.).

A versenyre öt korosztályban (óvoda, 1–2. osztály, 3–4. osztály, 5–6. osztály, 7–8. osztály) lehet nevezni a gyerekeket. 

Korosztályonként 5–5 főt küldhetnek az elődöntőre. Természetesen egy-egy nagyobb plébániáról és intézményből van lehetőség több gyermek nevezésére is, de ezekben az estekben kérik az egyeztetést a helyi koordinátorokkal.

Nevezni plébániánként és/vagy intézményenként legkésőbb 2026. január 12-ig lehet online, az űrlap kitöltésével

A verseny menete

Az elődöntőket négy helyszínen rendezik, egységesen 2026. január 17-én 9 órától kezdődnek a programok az egyes templomokban: Kisvárdán a Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában; Debrecenben a Szent Anna Székesegyházban és a Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban; Nyírbátorban a Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban, valamint Nyíregyházán a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában.

A döntőbe korosztályonként 4–4 gyerek juthat tovább (az 1., 2., 3. helyezettek és egy különdíjas).

A döntő 2026. február 21-én, Nyíregyházán rendezik meg.

