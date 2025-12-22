Szavalóversenyt hirdet gyerekeknek a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A téma szabadon választható – korosztálynak megfelelő istenes verssel lehet jelentkezni. A szervezők külön kérik, hogy a szavalatok vallásos témájúak legyenek (biblai, adventi, karácsonyi, húsvéti stb.).

A versenyre öt korosztályban (óvoda, 1–2. osztály, 3–4. osztály, 5–6. osztály, 7–8. osztály) lehet nevezni a gyerekeket.

Korosztályonként 5–5 főt küldhetnek az elődöntőre. Természetesen egy-egy nagyobb plébániáról és intézményből van lehetőség több gyermek nevezésére is, de ezekben az estekben kérik az egyeztetést a helyi koordinátorokkal.

Nevezni plébániánként és/vagy intézményenként legkésőbb 2026. január 12-ig lehet online, az űrlap kitöltésével.

A verseny menete

Az elődöntőket négy helyszínen rendezik, egységesen 2026. január 17-én 9 órától kezdődnek a programok az egyes templomokban: Kisvárdán a Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában; Debrecenben a Szent Anna Székesegyházban és a Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban; Nyírbátorban a Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban, valamint Nyíregyházán a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában.

A döntőbe korosztályonként 4–4 gyerek juthat tovább (az 1., 2., 3. helyezettek és egy különdíjas).

A döntő 2026. február 21-én, Nyíregyházán rendezik meg.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír