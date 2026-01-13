Száz év után újra láthatjuk a Nagy Szent Leó és Attila találkozását ábrázoló festményt Budapesten

Az eredeti kép X. Leó pápa megrendelésére készült. Raffaello egy monumentális, mintegy 5×7,5 méteres falképen örökítette meg a megrendelő névpatrónusa, I. Nagy Szent Leó pápa alakját, amint Attilát visszafordulásra bírja Róma alól – közölte a Magyar Nemzeti Múzeum január 10-én az MTI-vel.

A békéscsabai születésű Haan Antal, Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából, 1874 és 1881 között a Magyar Nemzeti Múzeum képtára számára csaknem eredeti méretben másolta le a vatikáni Stanzák három Raffaello-freskóját, köztük – magyar vonatkozása miatt – Attila és Nagy Szent Leó találkozásának jelenetét.

A kép az Attila-kiállítás egyik fő attrakciója lesz: a Szépművészeti Múzeum birtokában lévő festményt több mint száz éve nem láthatta a közönség.

Hónapokkal ezelőtt kezdődött el a mű restaurálása az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központban, ahol Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke és Varga Benedek főkurátor beszélt a különleges művészeti alkotás történetéről és jelentőségéről.

Az Attila-kiállítást alapvetően két koncepció mentén rendezi a Nemzeti Múzeum: az egyik Attila alakját és az európai hunok birodalmát mutatja be úgy, ahogy ezt ma a történelemtudomány látja; a másik pedig annak az 1600 évnek a színes, sűrűn egymásra rétegzett legendáriumát és mítoszrendszerét demonstrálja, amely Attila alakjához tapad. „Ez azért fontos, mert viszonylag keveset tudni a korszakról és Attiláról, viszont az európai kultúrának szerves része az Attilára való emlékezés” – idézte Varga Benedeket a közlemény.

Zsigmond Gábor úgy fogalmazott: a hamarosan megnyíló tárlat az elmúlt évtizedek legnagyobb hun tematikájú kiállítása lesz egész Európában. „Elhozzuk Keletről és Nyugatról a legértékesebb hun műkincseket, a legizgalmasabb és leglátványosabb hun régészeti leleteket, képzőművészeti alkotásokat és a hun emlékezethez kapcsolódó művészeti alkotásokat. Egy olyan kiállítást fogunk létrehozni, amely a Magyar Nemzeti Múzeumhoz méltó, és a magyar nemzet identitása szempontjából meghatározó jelentőségű.”

Haan Antal Nagy Leó találkozása Attilával Róma falai alatt című festményét a kiállítás ideje alatt – január 23. és július 12. között – lehet megtekinteni a Nemzeti Múzeum József nádor-termeiben.

Forrás: MTI

Fotó: Wikimedia Commons

Magyar Kurír