Száz magyar színész féltő suttogása – a katolikus teológia tükrében

Április elején Horgas Ádám és Szemenyei János száz magyar színészt szólaltatott meg a Kis suttogás című klipben, melynek az aggódás, a féltés, a szülőkről és gyermekekről való gondoskodás rövid üzenetei összefüggésében ez a summája: „Szeretlek, maradj otthon!” Most, hogy a karanténfáradtság tünetei lassan kezdik felütni a fejüket, érdemes újra meghallgatni ezeket az üzeneteket, újra megfontolni igazságukat.

Hihetetlen mélységből szólnak, és mindent és mindenkit átölelően megérintenek ezek a suttogóra fogott szuggesztív vallomások. A zenei aláfestés örvénylő zúgása, a dobhártyán belülről érzékelt visszhang, a legkevesebbel a legtöbbet mondó arckifejezések, a kommunikáció minimumán a mondhatónál többet üzenő gesztusok, mondattöredékek az álom és az ébrenlét, a józanság és a kábulat, a racionalitás és intuíció, az értelem és az érzelem, a tudatos és tudattalan rezonanciájából üzennek, és erre hangolva mondják: „Szeretlek, maradj otthon!”

Aquinói Szent Tamás híres műve a Summa Theologiae. Ha most a keresztény hit- és erkölcstant kellene két szintagmában összefoglalnom, akkor azt mondanám: „Szeretlek, maradj otthon!” Miért?

Mert a katolikus hagyomány fősodra szerint a hit és az értelem is Isten ajándéka. Ezért igazából nem mondhatnak egymásnak ellent. Két relatíve független terület, amelyek ugyanakkor kölcsönösen egymásra vonatkoznak, egymást kölcsönösen megtisztíthatják és megtermékenyíthetik. A megtisztítást illetően az Isten adta józan ész mentheti meg a hitet az eszetlen fanatizmustól és a terrorista fundamentalizmustól, a hit pedig az értelmet őrizhetné meg az önistenítő gőgtől, majd ennek szükségszerű másnaposságán a rezignált kiábrándultságtól vagy a kétségbeesés undorától. A megtermékenyítés vonatkozásában pedig a hit az előtte el nem zárkózó értelemnek nyithat újabb távlatokat, az értelem pedig folytonosan faggathatja a hitet előzményeiről, mibenlétéről és gyakorlati, erkölcsi következményeiről. Például arról, hogy mit kell tenni a katolikus, illetve keresztény embereknek egy koronavírus-járvány idején. Ha Isten a Szeretet, akkor hívő és értelmes embernek lenni annyit jelent, mint folyamatosan mérlegelni, hogy itt és most milyen erőforrást jelent és milyen követelményeket támaszt számomra és számunkra a helyes Isten-, ember- és önszeretet. Az értelmes hit és a hívő értelem válasza most ez: „Szeretlek, maradj otthon!”

Még tágabb összefüggésből szól és szélesebb horizontot nyit korunk pápáinak tanítása. A kommunista Kelet-Európa hazugságait ismerő, leleplező és a rendszer bukásához nagymértékben hozzájáruló Szent II. János Pál, a relativizmus diktatúrájában vergődő Nyugat-Európa hazugságait feltáró és bíráló XVI. Benedek és a szegénység botrányától szenvedő Dél-Amerika hazugságait megélt és ennek tapasztalatából tanító Ferenc pápa. Enciklikáik a lényegre irányítják a figyelmünket: Fides et ratio, Deus caritas est, Laudato si’ – „A hit és értelem” „Isten(e), aki a Szeretet (vagy)”, „Áldott légy”. Vagyis egymást bölcsen korlátozó és segítő hitünket és értelmünket Isten, aki a szeretet, arra és azért adta, hogy teremtett világunk miattunk és általunk ne átkozott, hanem áldott legyen, hogy vigyázzunk a Földre, közös otthonunkra, egymásra és önmagunkra.

Az álom és az ébrenlét, a józanság és a kábulat, a racionalitás és intuíció, az értelem és az érzelem, a tudatos és tudattalan, a művészi, a tudományos és a keresztény teológiai tanítás mindent és mindenkit átölelő ökumenikus summája tehát most tömören így hangzik: „Szeretlek, maradj otthon!”

Fotó: Pexels.com

Videó: Horgas Ádám/YouTube

