A Jézus Szíve Társasága idén ünnepli alapításának 105. évfordulóját

Százöt esztendő Jézus Szívében

A szentmise után az elöljáró két fiatal testvérnek átadta a konstitúciót, ami jelképesen a Jézus Szíve Társaságába való integrálódásuk újabb szakaszának kezdetét, a próbaidő (novíciátus) elkezdését jelenti.

Ezt követően ​az eskütételük jubileumi évfordulóját ünneplő testvéreket is köszöntötték.

A társaság születésnapja alkalmából az elöljáró sorra megkérdezte a jelen lévő testvéreket, hogy mit kívánnak a 105 éves Jézus Szíve Társaságának. Sokféle szívből jövő felelet érkezett:

„Még 105 évet”; „Mindent Isten nagyobb dicsőségére tegyünk”; „Hitelességet és nagylelkűséget”; „Mindig keresse és találja meg Isten akaratát”; „P. Bíró alapító atya szellemében legyünk képesek önmagunk nevelésére”; „Rendezett kapcsolatokat Istennel, önmagunkkal, egymással és a teremtett világgal”; „Jobban jelen tudjuk lenni a világ számára”; „Szabó Marika vértanú testvérünk közbenjárását a nehézségeinkben”; „Több életet”; „Legyen bennünk több nyitottság, egymásra figyelés és humor”; „Szabadon, örömmel, szeretettel tudjuk elfogadni önmagunkat, egymást és az Úr szeretetét is így tudjuk befogadni”; „Minden testvérben teljessé érlelődjön az elfogadás, az irgalom és a szeretet”; „Új hivatásokat”; „Életet, megújulást, egyre bensőségesebb kapcsolatot Jézussal, egyre teljesebb Jézus-központúságot”; „Isten közelségét”; „A megkülönböztetés művészetének mélyebb ismeretét és gyakorlását”; „P. Bíró sokszor buzdította a testvéreket az életszentségre, gyakran fohászkodott önmaga és a rábízottak mindennapi szentté válásáért: »Jézus Szíve, a szentség forrása, tégy szentté engem, tedd szentekké testvéreimet!« Alapító atyánk példája nyomán kívánom, hogy szentek legyünk, szentül éljünk!” – hangzottak a válaszok.

A végtelenül szerető és irgalmas Isten adja meg, hogy kegyelméből minden testvér kívánsága valóra váljon!​

További információ a Jézus Szíves Társaságáról: www.sjc.hu

Forrás és fotó: Jézus Szíve Társasága; Szerzetesek.hu

