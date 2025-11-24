Szegény gyerekek karácsonyi kívánságainak teljesítésére hirdet gyűjtést a Máltai Szeretetszolgálat

Az ország legszegényebb kistelepülésein élő gyermekek személyes kívánságait gyűjtötték össze a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai, hogy cégek, iskolai osztályok, segítőkész emberek segítségével teljesítsék a gyerekek álmait.

Az ötödik alkalommal meghirdetett „Legyél te is Csillagszóró!” nevű akcióban a karitatív szervezet munkatársai a településeken rendszeresen zajló közösségi programok során, leckeírás, rajzolás, vagy játék közben írták össze a gyermekek kéréseit. A következő napokban a listában szereplő ajándékokhoz keresnek támogatókat, akik valóra váltják a gyermekek kéréseit.

Jelentkezni a csillagszoro.mod@maltai.hu e-mail címen, vagy munkaidőben a +36 70/425 2415-ös telefonszámon lehet.

Az előző évben 2500 személyre szóló ajándékot juttattak el a gyűjtőakció támogatói a Máltai Szeretetszolgálat közvetítésével a legszegényebb kistelepülésekre.

Az ajándékok jellemzően olyan kérések, amiket a gyerekek családja nem tud teljesíteni. Volt, aki kedvelt italával szerette volna egyszer „teleinni magát”, és egy egész tálca ice teát kért; volt, aki az egyik budapesti labdarúgócsapat által dedikált labdára vágyott; mások pedig olyan, reklámokban látott, de számukra elérhetetlen játékokra, mint amilyen például egy zenélő fűrész, egy földönkívüli baba, vagy egy sétáló robotkutya. A nagyobbak közül többen parfümöt, puha takarót, könyvhöz rögzíthető olvasólámpát kértek; és volt, aki a kedvenc énekese által aláírt pólóra vágyott.

A kívánságok listáján fogyatékos gyermekek kérései is megtalálhatók – egy autista gyermek például minden évben vastag telefonkönyvet kér karácsonyra.

A különleges tételek mellett ugyanakkor százszámra akadnak hétköznapi, játékokra, sportszerekre vonatkozó kérések is.

A gyerekek karácsonyi ajándékainak összegyűjtése december 15-ig tart. Aki segíteni szeretne, a megadott elérhetőségeken jelentkezhet a Máltai Szeretetszolgálatnál.

Forrás és fotó: MMSZ

