Szegények előtt mutatták be Rómában a lourdes-i látnok életéről szóló musicalt

A bemutatónak a Via della Conciliazione, a Szent Péter térre vezető széles sugárúton található nagy előadóterem adott otthont – számolt be az ACI Prensa spanyol nyelvű hírügynökség nyomán a CNA hírügynökség.

A több ezer vendég az ingyenkonyhákon, illetve a lakóhelyükön lévő közösségekben vehette át az előadásra szóló jegyeket. A cél az volt, hogy ők is élvezhessék ezt a Franciaországban nagy sikert aratott előadást, amely január 16-tól a reménynek szentelt 2025-ös szentév hivatalos programjában is szerepel. A musical végén a Kalkuttai Szent Teréz által alapított Szeretet Misszionáriusai rend tagjai minden vendégnek egy-egy csomag élelmiszert is átadtak.

Krajewski bíboros a Vatican Newsnak nyilatkozva hangsúlyozta: „nagyon szép arra gondolni, hogy a szegények örülhetnek a premiernek, hiszen ők végül is már az evangéliumban is elsőbbséget élveznek”.

Fatima Lucarini, a musical olaszországi producere kifejezte azt a vágyát, hogy a premiert a római szegényeknek mutassák be, és ezt a kezdeményezését meg tudta osztani a Szentatyával 2024. december 12-én a Vatikánban tartott magánbeszélgetésük során.

A musical egy hónapig lesz látható és hallható a szentév alkalmából Rómába érkező zarándokok számára. Az előadást ezután más olasz városokban, Nápolyban, Bariban és Torinóban is bemutatják. 2026-ban várhatóan az Egyesült Államokba és Latin-Amerikába is eljut.

A 2019-ben Franciaországban bemutatott Lourdes-i Bernadette című alkotás Bernadette Soubirous, egy 14 éves lány sorsát és kitartását mutatja be, aki misztikus találkozásokat élt át Szűz Máriával a massabielle-i barlangban.

A barlangban Bernadett egy fehérbe öltözött hölgyet látott, aki később a Szeplőtelen Fogantatásként mutatkozott be. A darabot a neves kanadai rendező, Serge Denoncourt rendezte, a főszerepet pedig a francia énekesnő, Eyma alakítja. A Lourdes-i Szűzanya látnoka 35 éves korában halt meg, miután elhagyta Lourdes-ot, és a franciaországi Nevers-ben csatlakozott az Irgalmas Nővérek Kongregációjához.

Fordította: Romkat.ro

Forrás: Catholic News Agency

Fotó: ACI Prensa/CNA

Magyar Kurír