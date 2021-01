Szegénykonyhát nyitott a szöuli érsek, a budapesti eucharisztikus kongresszus egyik előadója

Jom Szudzsong bíboros, Szöul érseke rendkívül sokat tesz az Észak- és Dél-Korea közötti párbeszédért, valamint a szegények felkarolásáért. A NEK meghívott előadója régóta szorgalmazza, hogy az Egyház jelen legyen a médiában. Az egyházi vezető ezért túllépett a szavakon, és megalapította a Peace Broadcasting Corporationt.

Vízkeresztkor indította el a szöuli érsekség – az SK Group dél-koreai nagyvállalattal karöltve – leveskonyha projektjét. A myeongdongi székesegyházba járó katolikusok egy csoportja Myeongdong Babjib néven kifőzdét nyitott, ahol január 6-a óta heti háromszor, minden szerdán, pénteken és vasárnap heti 1400 csomagolt, meleg ételt osztanak szét a rászorulók között.

A kezdeményezés ötletgazdája a Szöuli Főegyházmegye volt, élén Andrew Jom Szudzsong bíboros érsekkel. Az ételosztást Dél-Korea egyik legnagyobb óriásvállalata, a SK Group energia- és vegyipari részlege szponzorálja. A segélyakcióban közreműködő önkéntesek a One Body One Spirit (OBOS) mozgalomhoz tartoznak, amely az egyházmegyei karitászhoz kapcsolódik. A csomagolásba és ételosztásba olykor maga a bíboros is besegít.

Franz Jeong-hwan Kim, az OBOS ügyvezető igazgatója elmondta: amikor Ferenc pápa 2014-ben meglátogatta a myeongdongi székesegyházat, megáldotta őket, és azt kérte,

legyenek az evangélium kovászai, akik belülről, láthatatlanul idézik elő az átalakulást.

„Remélem, hogy a Myeongdong Babjib leveskonyha is egy ilyen kis kovász lesz, amely mind az Egyházat, mind a világot meleg, szeretetteljes hellyé változtatja” – fűzte hozzá a mozgalom igazgatója.

Jom bíboros szerint a leveskonyha válasz Ferenc pápa tavaly, a szegények világnapján elhangzott felhívására: „A szegény felé is nyújtsd ki a kezedet!”

A NEK meghívott előadója hozzáfűzte: „Az üzenet mindannyiunknak szól, hogy egy családként kötelezzük el magunkat a szegények gondozása mellett. A leveskonyha megfelelő hely arra, hogy megszólítsuk azokat, akik a világ legszegényebb részein élnek, és megosszuk ételeinket, hogy senki ne maradjon éhen. Remélem, hogy a ház egy olyan hely lesz, amely valódi segítséget és szolgáltatást fog nyújtani a rászorulóknak.”

A mostani projekt várhatóan csak az első lépés a szegények iránti nagyobb odafigyelés felé. A bíboros azt reméli, hogy a leveskonyha idővel életre hív egy szállót is, ahol a hajléktalanok mosakodhatnak és segítséget kaphatnak az álláskereséshez és a társadalomba való beilleszkedéshez is.

Fordította: Tóth Franciska/NEK

Forrás: asianews.it, ucanews.com

Fotó: Seoul Archdiocese

