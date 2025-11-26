Szegődjünk Szent Ferenc nyomába! – Már előrendelhető legújabb zarándokútikönyvünk

Az Assisi című kötet szerzője Kuzmányi István diakónus, az ő nevéhez fűződik a sorozat Fatima című kötete is.

A zarándokútikönyv segítségével Szent Ferenc nyomába szegődve az olvasó, az utazó ellátogathat többek között Assisibe, San Damianóba, Carceribe, Greccióba, Alverna hegyére, Subiacóba és Rómába.

A kötethez Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke írt ajánlót.

A könyv szerzője a kötet előszavában így fogalmaz: „A ferences család négyes – nyolcszáz éves – jubileumot ünnepel. 2023-ban arra emlékezett, hogy 1223-ban, nyolc évszázaddal ezelőtt Szent Ferenc a megtestesülés titkát szemlélve, s közel hozva azt az emberekhez, jászolt állított fel Greccióban, és életszabályt adott a ferenceseknek. 2024-ben annak volt évfordulója, hogy a szeráfi atya, eggyé válva Krisztussal, 1224-ben La Verna (latinul: Alverna) hegyén megkapta testére az isteni szeretet pecsétjeit, a stigmákat. 2025-ben az 1225-ben született Naphimnuszt ünnepeljük, amely arra hív, hogy testvérként éljünk minden teremtménnyel. 2026-ban pedig Szent Ferenc boldog halálára, tranzitusára emlékezünk, amely 1226. október 4-én történt.

Kell-e ennél több ok arra, hogy nekilássunk egy zarándokútikönyv megírásának, amely arra hív, hogy Assisi Szent Ferenc nyomába eredjünk?

Olyan szent ő, akivel kapcsolatban mindenkinek – a Jóistenhez közel és a tőle távolabb állóknak is – vannak érzései, benyomásai, élményei, akár Ferenc pápa pontifikátusa nyomán is, amely sokakat megérintett.

A kötettel arra hívom a tisztelt Olvasót, hogy álljunk meg, csendesedjünk el, és adjunk hálát Istennek Assisi Szent Ferencért. Hiszen a hozzá kapcsolódó, évek óta tartó jubileum 2026. október 4-én jut el csúcspontjára, amikor tranzitusát idézzük emlékezetünkbe. A szeráfi atya nyolcszáz évvel ezelőtt ezen a napon költözött haza Teremtőjéhez, az atyai házba. (...)

Jelen kötet, amely zarándokútikönyv-sorozatunk újabb része, nem arra törekszik, hogy életrajzot adjon a szeráfi atyáról, s nem is arra, hogy olyan részletességgel foglalkozzon életművével, mint azt számos kiváló, a ferencesek ált írt és gondozott, magyar nyelven elérhető írás teszi.

Célunk nem más, mint hogy a Szent Ferenc-i lelkiséghez közel állók és az azzal ismerkedni vágyók segítséget kapjanak zarándoklatukhoz. Kötetünkkel igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy akik útnak indulnak Szent Ferenc nyomában,

könnyebben eligazodjanak életének helyszínein. Segítséget nyújtanak ehhez azok a minőségi fotók is, melyek többségét a Magyar Kurír kiváló fotósai készítették.”

*

A kötet a Magyar Kurír gondozásában jelenik meg december 5-én. 302 oldalon, 150 képpel (többségük Fábián Attila fotósnak, a kötet tördelőjének alkotása) és három részletes térképpel nyújt segítséget a helyszínek megismeréséhez. Szerzőjének korábban két útikönyve jelent meg [Vilnius (2007), Litvánia (2009) – a Medicina könyvkiadó Panoráma Útikönyvek sorozatában], egy zarándokútikönyve [Fatima (2023, Magyar Kurír)], valamint a Kairosz Kiadónál (2008) a Hitem: kegyelem – Erdő Péterrel beszélget Kuzmányi István című könyv.

Assisi című kiadványunk előrendelhető az Új Ember online könyváruházban, és december 6-tól megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9–18 óráig). Szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt Kuzmányi István Assisi című zarándokútikönyvének bemutatójára. A kötetbemutatón Bécser Róbert OFM tart előadást Zarándokúton Szent Ferenc nyomában címmel. A könyvet Szalai Gábor, a Szent Angéla Ferences Iskola és Gimnázium igazgatója ismerteti. A rendezvény helyszíne: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola díszterme (Budapest V., Piarista köz 1., II. emelet), időpontja: 2025. november 12. (péntek), 17 óra. Az esemény közösségi linkje IDE klikkelve érhető el.

Magyar Kurír