Székely János megáldotta az Annunciáta Nővérek Kongregációjának új sárvári rendházát

A rend alapításának 100. évfordulóján, 2020-ban költöztek vissza a Szombathelyi Egyházmegyébe, Sárvárra az annunciáta nővérek. Rendházuk kialakítása párhuzamosan folyt a Szent László-plébánia épületének felújításával. A beruházások eredményeként az itt élő nővérek beköltözhettek a közösségi helyiséggel, kápolnával is rendelkező kolostorba , míg a plébánián többek között új irodahelyiségeket alakítottak ki, ahol fogadni tudják az ügyintézésre érkezőket. Utóbbi a városban szolgáló atyák számára is otthont ad.

A Szent László király-templomban bemutatott ünnepi szentmisén Székely János megyéspüspök homíliájában kiemelte: Jézus arra tanít bennünket, hogy az élethez „tartalékolajra” van szükség, ahogyan az okos szüzek is tartalékoltak lámpásaikhoz. Aki úgy véli, hogy például a házasság egyszerű dolog, azt téved, hasonló a balga szüzekhez. A házasságban élőknek is újra és újra bele kell tenniük a szívüket a kapcsolatba. A szerzetesi élethez és a papsághoz is kell tartalékolaj: nagylelkűség és odaadás.

Egy plébánia és egy kolostor a hit és a szeretet titkát tartalékolajként őrzi, forrásához pedig másokat is elvezet

– mondta Székely János.

A megyéspüspök felidézte gyermekkorát: egy kántornő titokban tett fogadalmat, életpéldájával, tetteivel pedig Krisztushoz vezette a fiatalokat. Másik emlékként azt a ferences plébániát említette, ahová gyermekként járt szüleivel. Az atya, aki ott tanította őket, sokat idézte a Bibliát. Ez a későbbi főpásztort annyira fellelkesítette, hogy egyetlen nyár alatt, 14 évesen végigolvasta a Szentírást. Óriási kincs az Istennek odaszentelt élet, ahogyan a plébánia is – hangsúlyozta a megyéspüspök.

A mai világ, amely Istentől egyre inkább távolodni akar, a legalapvetőbb értékeit – család, hit, nemzet – mintha elfeledné, pedig szükség van olyan sziklákra, ahol ezek az értékek ragyogni, élni tudnak, ahol tovább lehet adni azokat a következő nemzedéknek.

Székely János ezt követően felidézte az annunciáta nővérek rendjének néhány ragyogó pillanatát – köztük az alapítást, a brazíliai misszió elindulását – hálát adva Istennek a szolgálatukért. Mint mondta,

a nővérek Istennek odaadott hiteles élete olyan, mint az Egyház aranyfedezete.

Jézus keresztje alatt asszonyok álltak. A bátor férfiak – János kivételével – elfutottak. A feltámadás első tanúi is asszonyok voltak.

Az Egyháznak óriási kincse ez az asszonyi hűség, az Istennek odaadott életek gazdagsága

– mondta Székely János.

Az, hogy a plébánia éljen, az rajtatok, sárváriakon, a ti lelkedeséseteken múlik – emlékeztetett Székely János, hozzátéve, hogy mindenkinek bele kell tennie azt a kincset, amit Istentől kapott, hiszen akkor növekedhet eleven, karizmatikus közösség. Arra is figyelmeztetett, hogy egymásban nem a hibákat kell keresni, helyette meg kell látni a másikban Krisztus arcát, aki mindannyiunkban ott rejtőzik.

Sárváron szeptember 1-jén katolikus óvoda is megkezdi működését.

Székely János megyéspüspök szentbeszéde teljes terjedelemben ITT hallgatható meg.

