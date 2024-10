Székely János megáldotta az ország leghosszabb sálját Szombathelyen

Október 2-án nem mindennapi eseményre került sor Szombathelyen: véget ért a hónapokon át tartó közös sálkötési akció, a Szent Anna Ház közössége és segítőik az ország leghosszabb sálját készítették el, amit jótékony célra ajánlanak fel, többek között a rumi gyermekotthon lakóinak.

„Az elkészült ajándék jelzi azt a köteléket, ami összeköti az idősebb nemzedékeket a fiatalokkal, a gyermekekkel, lényegében a generációk közötti kötelék ünnepe a mai” – fogalmazott a megyéspüspök.

A szentmise után a VAOSZ tekézőbe vonultak a jelenlévők, ahol elkezdődött a rekorddöntési kísérlet. A mérésben a rumi gyermekotthon néhány lakója is segédkezett. A végső eredmény 3826,97 méter, amivel a Szent Anna Ház elnyerte az ország leghosszabb sálja címet – ezt korábban egy 1787 méteres szurkolói sál birtokolta.

Vass Péter ötletgazda, a Szent Anna Ház korábbi szakmai vezetője elmondta: január végén indították el a „Horgoljunk a Holdig” programot az egyik gondozott kezdeményezésére. Sokan segítettek az akcióban, olyannyira, hogy határokon átívelő kezdeményezés lett belőle.

Első körben a tagok kezdtek el horgolni, vitték a hírét, szomszédok és barátok is csatlakoztak, majd nem csak a megyéből és az ország különböző pontjairól, hanem Kárpátaljáról és Erdélyből is kaptak sálakat. Több mint 120 személy vagy szervezet járult hozzá ehhez a rekordhoz. Az ihletet ez adta: szerették volna, hogy a Szent Anna Ház idős közössége valamilyen formában nyomot hagyjon a világban – fogalmazott Vass Péter.

Azt is hozzátette, korábban nagyobb rekordra pályáztak: a világ leghosszabb sálja címre, amit sajnos nemrég megdöntött egy dél-afrikai csapat egy több mint 30 ezer méteres darabbal. Mivel számukra ez nem tűnt elérhetőnek, így szerényebb célt kerestek, az ország leghosszabb sálját szerették volna elkészíteni, a projekt október 2-án sikerrel zárult.

A közel 3900 méteres nyakbavalóval a Szent Anna Ház nem csak országos rekordot döntött, végig jótékony cél lebegett a serényen horgolók szeme előtt. Mint kiderült, a Rumi Gyermekotthon lakói sálakat, takarókat kapnak belőle, a templomok számára térdeplők és vállkendők készülnek, valamint állatmenhelyekre is jut majd belőle takarónak. A rászorulóknak meleg kerekesszék takarókat és mellényeket adományoznak a hatalmas sálból. A Hársfa Házzal együttműködve az ősz és tél jegyében kopogtatókat, ajtódíszeket is kreálnak belőle. Továbbá a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium textiltagozatos diákjai is kapnak a sálból, hogy alkotásokat készítsenek belőle, melyből később kiállítást is szerveznek majd.

Az ország leghosszabb sálja így nemcsak egy rekord, hanem egy összetartó közösség és a kreatív, jótékony célok szimbóluma is lett, mely a generációk közötti együttműködést és az összefogás erejét ünnepli.

Szöveg: vaol.hu

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Fotó: vaol.hu; László Judit

Magyar Kurír