Székely János a nagyszülők és idősek világnapján: A legfontosabb kincs az istenszeretet átadása

A főpásztor szentbeszédében rámutatott arra a nagyszülők és unokák közötti fontos és erős kapcsolatra, ami meghatározó a gyerekek életében.

Ahogy példájában említette: volt egyszer egy kisfiú, akit szülei korai halála miatt nagymamája nevelt fel. Ahogy cseperedett a fiú, egy idő után szűkösnek érezte kis faluját, nagymamája tanítását. Kíváncsi volt az élet titkára, ezért a nagyvárosba indult. Egyetemekre iratkozott be, ahol híres professzorokat hallgatott, de nem kapott választ a kérdéseire. Ekkor találkozott egy öreg remetével, aki az élet titkát kutató fiatalembernek azt ajánlotta, hogy keresse fel a szülőfalujában élő idős nénit, akinek lámpás van a kezében, és a papucsát is fordítva vette fel – ő az, aki meg tudja neki mondani az élet titkát. A fiú elcsodálkozott, de megfogadta a remete tanácsát, és hazaindult falujába. Sorra járta az utcákat, és leste, mikor jön vele szembe az idős néni lámpással a kezében. Közben beesteledett, elfáradt, ezért a fiatalember úgy döntött, meglátogatja rég nem látott nagymamáját. Bekopogott, és amint kinyílt az ajtó, ott állt a nagymamája mécsessel a kezében, aki a hirtelen kopogás hallatán még a papucsába is fordítva bújt bele. A fiú döbbenten nézte nagymamája csillogó tekintetét, és immár tudta, kitől kérdezheti meg az élet titkát.

„A nagyszülők kincset őriznek a szívükben. Egy hosszú élet alatt sok bölcsesség, jóság, szeretet gyűlt össze bennük. Unokák, merítsetek belőle” – hangsúlyozta Székely János püspök.

Majd így folytatta szentbeszédét: „Egy idős néni egyszer azt mondta: milyen különös, hogy egyre gyengébb a szemem, mégis egyre mélyebbre látok; egyre rosszabb az emlékezőképességem, de Isten egyre több dolgot juttat az eszembe; egyre nehezebben járok, de egyre messzebbre jutok.

Az élet megérlel és alakít. Néha szenvedéseken át formál – elvesz és megajándékoz.

Olykor a szenvedés tesz együttérzőbbé, alázatossá. A szenvedés vésői nyithatják meg valakinek a zárt szívét, hogy Isten fénye beáramolhasson oda.

A nagyszülők legfontosabb kincse, amit átadhatnak unokáiknak, az Isten iránti szeretet.”

A főpásztor teljes szentbeszéde ITT meghallgatható.

A szentmise végén Székely János püspök külön áldásban részesítette a nagyszülőket és unokáikat.





Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír