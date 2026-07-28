Székely János a nagyszülők és idősek világnapján: A legfontosabb kincs az istenszeretet átadása

Hazai – 2026. július 28., kedd | 13:58
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Július 26-án, Szent Anna és Szent Joachim ünnepén Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke mutatott be szentmisét a szombathelyi székesegyházban. Ez alkalommal külön szólt az idősebb és a fiatal generációkhoz, kiemelve, hogy milyen nagy szerepet játszanak a nagymamák és nagypapák unokáik életében.

A főpásztor szentbeszédében rámutatott arra a nagyszülők és unokák közötti fontos és erős kapcsolatra, ami meghatározó a gyerekek életében.

Ahogy példájában említette: volt egyszer egy kisfiú, akit szülei korai halála miatt nagymamája nevelt fel. Ahogy cseperedett a fiú, egy idő után szűkösnek érezte kis faluját, nagymamája tanítását. Kíváncsi volt az élet titkára, ezért a nagyvárosba indult. Egyetemekre iratkozott be, ahol híres professzorokat hallgatott, de nem kapott választ a kérdéseire. Ekkor találkozott egy öreg remetével, aki az élet titkát kutató fiatalembernek azt ajánlotta, hogy keresse fel a szülőfalujában élő idős nénit, akinek lámpás van a kezében, és a papucsát is fordítva vette fel – ő az, aki meg tudja neki mondani az élet titkát. A fiú elcsodálkozott, de megfogadta a remete tanácsát, és hazaindult falujába. Sorra járta az utcákat, és leste, mikor jön vele szembe az idős néni lámpással a kezében. Közben beesteledett, elfáradt, ezért a fiatalember úgy döntött, meglátogatja rég nem látott nagymamáját. Bekopogott, és amint kinyílt az ajtó, ott állt a nagymamája mécsessel a kezében, aki a hirtelen kopogás hallatán még a papucsába is fordítva bújt bele. A fiú döbbenten nézte nagymamája csillogó tekintetét, és immár tudta, kitől kérdezheti meg az élet titkát. 

„A nagyszülők kincset őriznek a szívükben. Egy hosszú élet alatt sok bölcsesség, jóság, szeretet gyűlt össze bennük. Unokák, merítsetek belőle” – hangsúlyozta Székely János püspök. 

Majd így folytatta szentbeszédét: „Egy idős néni egyszer azt mondta: milyen különös, hogy egyre gyengébb a szemem, mégis egyre mélyebbre látok; egyre rosszabb az emlékezőképességem, de Isten egyre több dolgot juttat az eszembe; egyre nehezebben járok, de egyre messzebbre jutok.

Az élet megérlel és alakít. Néha szenvedéseken át formál – elvesz és megajándékoz.

Olykor a szenvedés tesz együttérzőbbé, alázatossá. A szenvedés vésői nyithatják meg valakinek a zárt szívét, hogy Isten fénye beáramolhasson oda. 

A nagyszülők legfontosabb kincse, amit átadhatnak unokáiknak, az Isten iránti szeretet.” 

A főpásztor teljes szentbeszéde ITT meghallgatható.

A szentmise végén Székely János püspök külön áldásban részesítette a nagyszülőket és unokáikat.


Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír

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