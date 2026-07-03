Székely János püspök a vágyott és születendő gyermekekért mutatott be szentmisét Szombathelyen

Szentbeszédében a megyéspüspök a főoltár képére irányította a hívek figyelmét, amelyen édesapák, édesanyák és gyermekek is megjelennek.

A Szűzanya igent mondott az életre, világra hozta az élet szerzőjét, a világ Világosságát. Amikor egy gyermek a világra születik, egy édesanya rácsodálkozik arra, hogy a gyermeke ajándék. Hálát ad érte, hogy szolgálhatja, szeretheti, mert Isten rábízta. Az édesapa a házon kívüli dolgok felelőse a gyermek számára. A gyermek tőle tanulja a becsületet, a munkát, az egyenességet.

Boldog Brenner János édesapja is remek szakember volt, mélyen vallásos életet élt, esténként a gyermekeivel közösen imádkozott, együtt ment velük gyónni, emellett vidám, jószívű ember volt, és fiai meghallották Isten hívását. Milyen kincs egy ilyen édesapa, aki utat mutat, vonz!

A gyermek ahogy növekszik, rengeteg mindent kap: szeretetet, útmutatást. Fontos, hogy a szíve nyitott legyen, befogadja az intő szót is. Nagy kincs, ha akkor is tudja értékelni a szüleit, amikor azok megszidják, helyreigazítják.

A gyermek be tudja fogadni az értékeket: a hitet, a jóságot, a szülei áldását, és ezeket magával tudja vinni egy egész életre.

A szentmise után a jegyesek, gyermeket várók és gyermekre vágyók külön áldásban részesültek, majd az ezt követő szentségimádás során a papokért, a papi hivatásokért imádkoztak.

Forrás, fotó és videó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír