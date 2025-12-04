Székely János püspökkel kezdte meg az adventet a szombathelyi II. János Pál-szakkollégium közössége

Homíliájában Székely János rámutatott, advent ideje az elcsendesedésé is. Nézzünk magunkba! Vajon könnyűnek találtatna az én életem is, ha a Teremtő számonkérné lelkemet? Legyen az advent alkalom arra is – hangzott el a buzdítás –, hogy tegyünk lelkünk tisztaságáért.

A püspök hozzátette: az élet során nagy próbatételek várnak ránk, melyek közül talán a legszebb a szép házasság megélése.

A szentmise alatt Járfás Ádám, szakkollégiumunk spirituálisa gyóntatott, ezzel is segítve a lelki felkészülést az ünnepre. A szakkollégiumban advent első hetében tartanak lelkigyakorlatot – ennek nyitánya volt a püspöki szentmise.

A zenei és az oltárszolgálatot a szakkollégisták végezték a szentmisén.

Forrás és fotó: II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium/Szombathelyi Egyházmegye

