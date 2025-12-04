Székely János püspökkel kezdte meg az adventet a szombathelyi II. János Pál-szakkollégium közössége

Hazai – 2025. december 4., csütörtök | 16:12
5

November 26-án a szombathelyi II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium kápolnájában szentmisét ünnepelt az intézmény közössége Székely János megyéspüspökkel. A meghitt, csendes estén a főpásztor megáldotta a szakkollégium adventi koszorúját.

Homíliájában Székely János rámutatott, advent ideje az elcsendesedésé is. Nézzünk magunkba! Vajon könnyűnek találtatna az én életem is, ha a Teremtő számonkérné lelkemet? Legyen az advent alkalom arra is – hangzott el a buzdítás –, hogy tegyünk lelkünk tisztaságáért.

A püspök hozzátette: az élet során nagy próbatételek várnak ránk, melyek közül talán a legszebb a szép házasság megélése.

A szentmise alatt Járfás Ádám, szakkollégiumunk spirituálisa gyóntatott, ezzel is segítve a lelki felkészülést az ünnepre. A szakkollégiumban advent első hetében tartanak lelkigyakorlatot – ennek nyitánya volt a püspöki szentmise.

A zenei és az oltárszolgálatot a szakkollégisták végezték a szentmisén.

Forrás és fotó: IIJános Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium/Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír

#advent #egyházmegyék #oktatás-nevelés

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató