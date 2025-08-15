Személyes beszélgetésekre hívnak a Nyolc Boldogság Közösség nővérei a pécsi Kovász fesztiválon

A coaching egy gondolatébresztő és kreatív beszélgetés, amely partneri alapon történik, és a jövőre, illetve a problémák megoldására fókuszál. A beszélgetés témája az élet bármely területét érintheti: kapcsolatok (önmagunkkal, Istennel, másokkal), személyes életvezetés, döntéshelyzetek, tanulás, szakmai előrehaladás stb.

A vezetett beszélgetéseken való részvétel ingyenes, ám előzetes regisztrációhoz kötött. A beszélgetések időtartama személyenként körülbelül 45 perc, így a jelentkezési lehetőségek száma is korlátozott. Regisztrálni az EZEN az oldalon található linkeken lehet.

Versegi Beáta Mária

A beszélgetések helyszíne: Szent Péter- és Szent Pál-székesegyház/Szent Mór-kápolna

Időpontjai: 10.00–10.45; 11.00–11.45; 12.00–12.45; 14.00–14.45; 15.00–15.45; 16.00–16.45.

Mikovics Krisztina

A beszélgetések helyszíne: Magtár/Haász Mihály-terem

Időpontjai: 10.00–10.45; 11.00–11.45 ; 12.00–12.45; 14.00–14.45; 15.00–15.45; 16.00–16.45.

A szervezők kérik, hogy a résztvevők a regisztrált időpontra lehetőség szerint a kezdés előtt 5–10 perccel korábban érkezzenek.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír