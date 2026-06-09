Személyi változások egyházmegyéinkben – 2026

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök az alábbi személyi és területi változásokat rendelte el 2026. augusztus 1-jei hatállyal.

Krakomperger Zoltán atyát öt évre megbízta a bihari főesperesi feladatok ellátásával.

Takács János atyát öt évre megbízta a szabolcsi főesperesi feladatok ellátásával.

Heidelsperger István atyát öt évre megbízta a Szatmári Esperesi Kerület esperesi feladatainak ellátásával.

Kálmán József atyát öt évre megbízta a Debreceni Esperesi Kerület esperesi feladatainak ellátásával.

Lipták József atyát öt évre megbízta a Berettyóújfalui Esperesi Kerület esperesi feladatainak ellátásával.

Lengyel József atyát öt évre megbízta a Nagykállói Esperesi Kerület esperesi feladatainak ellátásával.

György Alfréd MI atyát saját kérésére felmentette a nyíregyháza-borbányai Szent László Plébánia plébániai kormányzói feladatai alól.

Linzenbold József atyát felmentette a kisvárdai Szent Péter és Pál Plébánia plébánosi feladatai alól, és kinevezte a nyíregyháza-borbányai Szent László Plébánia plébánosává, valamint a Nyíregyházi Esperesi Kerület esperesévé öt évre. Ezzel egyidejűleg a nyíregyháza-borbányai Szent László Plébániához filiális egyházközségként csatolta a nyíregyháza-örökösföldi Isteni Irgalmasság templomot.

Kiss Tibor atyát felmentette a nyírtelki Szent József Plébánia plébánosi és a Szent Anna Katolikus Általános Iskola iskolalelkészi feladatai alól, és kinevezte a kisvárdai Szent Péter és Pál Plébánia plébánosává, valamint a Kisvárdai Esperesi Kerület esperesévé öt évre.

Eiben Tamás atyát felmentette a nyíracsádi Szent Kereszt Plébánia plébánosi és a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola iskolalelkészi feladatai alól, és kinevezte a nyírtelki Szent József Plébánia plébánosává, valamint a Szent Anna Katolikus Általános Iskola iskolalelkészévé.

Szidor János berettyóújfalui káplán atyát felmentette kápláni feladatai alól, és kinevezte plébániai kormányzónak a nyíracsádi Szent Kereszt Plébániára, valamint iskolalelkésznek a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolába.

Bökő Péter atyát, a püspökladányi Szent Péter és Pál Plébánia plébánosát felmentette eddigi feladatai alól, és kinevezte az egyeki Szent József Plébánia plébánosává, a Szent János Katolikus Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola iskolalelkészévé, valamint a Szent Erzsébet Otthon egyeki Borostyán Idősek Otthona telephelyének lelkészévé.

Gyetkó László atyát felmentette az egyeki Szent József Plébánia plébánosi és a Szent János Katolikus Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola iskolalelkészi feladatai alól, és kinevezte a püspökladányi Szent Péter és Pál Plébánia plébánosává.

Máté Péter atyát saját kérésére felmentette eddigi feladatai alól.

Tóth László Gábor atyát felmentette a debreceni Szent Anna Főplébánián végzett kápláni feladatai alól, és a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Főplébániára nevezte ki káplánnak; egyben kinevezte a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola iskolalelkészévé, valamint a Nyíregyházi Egyetem egyetemi lelkészévé.

Csapó Márton atyát a debreceni Szent Anna Főplébánia káplánjává nevezte ki.

Területi változás

A biharkeresztesi Szent Kereszt egyházközséget filiális egyházközségként a hosszúpályi Szeplőtelen Fogantatás plébániához csatolta.

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó (archív): Lambert Attila



Magyar Kurír