Személyi változások a jezsuita rendtartományban – FRISSÍTVE

Megszentelt élet – 2026. augusztus 3., hétfő | 16:14
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Nyártól, illetve ősztől több magyar jezsuita új helyen folytatja szolgálatát, illetve tanulmányai befejeztével bekapcsolódik az apostoli munkákba, hogy lelki-szellemi támaszt nyújtva segítsen megtalálni mindenkinek a jézusi utat az Atyaistenhez. András Attila SJ tartományfőnök június elején már döntött több dispozícióról; július 30-án pedig közzétették az újabb személyi változásokat.

András Attila jezsuita tartományfőnök az érintettekkel átbeszélve az alábbi dispozíciókról döntött.

András Csaba júniusban befejezi a tercia probációját Kenyában. A budai Xavéri Szent Ferenc közösségbe költözik, és július 31-étől átveszi a hivatásgondozó csapat vezetését Nagy Bálinttól.

Bárczi Domonkos befejezi filozófiai tanulmányait Rómában. Augusztusban Miskolcra költözik a Pongrácz Szent István Rendházba. Félállásban tanítani fog a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziuumban, emellett bekapcsolódik az iskolai szeretetszolgálat, a cserkészet és a Parázs közösség munkájába.

Bellovics Gábor befejezte terciáját az Egyesült Államokban. Június 1-jétől a dobogókői Godó Mihály közösség tagja, és augusztus 1-jétől átveszi a Manréza Ignáci Lelkiségi Központ vezetését Tóth Árpádtól. Emellett a Semmelweis Egyetemen szakirányú továbbképzést kezd.

Forián-Szabó Miklós befejezi filozófiai tanulmányait Rómában. Július 1-jétől a marosvásárhelyi Endes István Rendház közösségének tagja lesz, bekapcsolódik a templom, az egyetemi lelkészség és a kollégium munkáiba.

Füszfás Pál szintén befejezi római filozófiai tanulmányait. Július 1-jével ő is Marosvásárhelyre költözik, és a helyi jezsuita intézményeknél kap feladatot.

Hódsági Kristóf is befejezi a filozófiai tanulmányait Rómában. A budai Xavéri Szent Ferenc rendházba költözik, és július 1-jétől átveszi a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium rektori feladatát Nevelős Gábortól.

Lukács János az Európai Jezsuita Tartományok Konferenciájának elnöke felkérésére az eddiginél több időt fordít az európai formációs delegátusi feladatára, és félállásban végzi azt.

Nagy Bálint tizenegy év után, július 31-ével átadja a hivatásgondozói feladatot András Csabának. Továbbra is elöljárója a Xavéri Szent Ferenc közösségnek, valamint a Jézus Szíve-templom igazgatója és a Krisztus Király-plébánia kormányzója.

Nevelős Gábor július 1-jével befejezi rektori szolgálatát a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumban. Novemberben elkezdi tercia probációját Mexikóban, előtte nyelvkurzuson vesz részt.

Pham Dinh Ngoc József júniusban befejezi terciáját Kenyában. Miskolcra kerül vissza, ahol a jezsuita Avas-Dél plébánián lelkészként dolgozik majd, valamint bekapcsolódik a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban a lelkigondozói feladatokba.

Tóth Árpád augusztus 1-jével befejezi munkáját a Manréza Ignáci Lelkiségi Központban. Szeptemberben elkezdi terciáját a Dél-afrikai Köztársaságban.

Török Gellért befejezi magisztériumát (a tanulmányok közötti gyakorlati idejét) Miskolcon, és ősztől Párizsban kezdi meg teológiai tanulmányait.

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Elek László SJ szeptember 1-jén befejezi szolgálatát a szegedi Szent József-templomigazgatóságon. A hónap elején a Fülöp-szigetekre utazik, ahol megkezdi tercia probációját.

Nevelős Gábor SJ tercia probációjának megkezdése miatt szeptember 1-jével leadja az ökológiai asszisztensi feladatát.

Pham Dinh Ngoc József SJ, aki augusztustól visszatér Miskolcra a terciája után, plébániai és iskolalelkészségi feladatai mellett a miniszteri feladatokat is visszaveszi Kovács György SJ-től a Pongrácz Szent István Rendházban. Emellett a tervek szerint szeptembertől a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterképzésbe kezd.

Sajgó Szabolcs SJ befejezi szolgálatát, mint a rendtartomány szociális asszisztense.

Szász András SJ június végén befejezte munkáját a Jezsuita Menekültszolgálatnál. Augusztus 1-jétől a miskolci Pongrácz Szent István Rendház közösségének tagja lesz. Bekapcsolódik a plébánia, valamint a Jezsu iskolalelkészségének munkájába.

Tran Van Ngu József SJ befejezte tercia probációját. Folytatja angol nyelvi tanulmányait. Emellett augusztus 1-jétől Szegedre költözik a Bús Páter Rendházba. Szeptember 1-jétől átveszi a Szent József-templom igazgatói feladatait Elek Lászlótól.

A rendtartomány két civil munkatársa is új feladatot kap.

A Gyermekvédelmi Iroda vezetője, Kápolnai Adrienn szeptembertől átveszi a gyermekvédelmi asszisztensi feladatokat Kulcsárné Babik Blankától, a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium ifjúságvédelmi felelősétől, aki átmenetileg látta el ezt a feladatot. A tartományfőnök kérésére a rendtartomány ifjúságvédelemmel kapcsolatos nemzetközi együttműködéseiben közösen vesznek majd részt.

Szigeti Szabolcs, aki több évtizede kötődik a rendtartományhoz, elsősorban a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémián keresztül, szeptembertől két asszisztensi feladatot is átvesz, az ökológiait Nevelős Gábortól, a szociálist pedig Sajgó Szabolcstól.

Forrás: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya

Fotó: Pásztor Péter

Magyar Kurír

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