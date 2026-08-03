Személyi változások a jezsuita rendtartományban – FRISSÍTVE

András Attila jezsuita tartományfőnök az érintettekkel átbeszélve az alábbi dispozíciókról döntött.

• András Csaba júniusban befejezi a tercia probációját Kenyában. A budai Xavéri Szent Ferenc közösségbe költözik, és július 31-étől átveszi a hivatásgondozó csapat vezetését Nagy Bálinttól.

• Bárczi Domonkos befejezi filozófiai tanulmányait Rómában. Augusztusban Miskolcra költözik a Pongrácz Szent István Rendházba. Félállásban tanítani fog a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziuumban, emellett bekapcsolódik az iskolai szeretetszolgálat, a cserkészet és a Parázs közösség munkájába.

• Bellovics Gábor befejezte terciáját az Egyesült Államokban. Június 1-jétől a dobogókői Godó Mihály közösség tagja, és augusztus 1-jétől átveszi a Manréza Ignáci Lelkiségi Központ vezetését Tóth Árpádtól. Emellett a Semmelweis Egyetemen szakirányú továbbképzést kezd.

• Forián-Szabó Miklós befejezi filozófiai tanulmányait Rómában. Július 1-jétől a marosvásárhelyi Endes István Rendház közösségének tagja lesz, bekapcsolódik a templom, az egyetemi lelkészség és a kollégium munkáiba.

• Füszfás Pál szintén befejezi római filozófiai tanulmányait. Július 1-jével ő is Marosvásárhelyre költözik, és a helyi jezsuita intézményeknél kap feladatot.

• Hódsági Kristóf is befejezi a filozófiai tanulmányait Rómában. A budai Xavéri Szent Ferenc rendházba költözik, és július 1-jétől átveszi a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium rektori feladatát Nevelős Gábortól.

• Lukács János az Európai Jezsuita Tartományok Konferenciájának elnöke felkérésére az eddiginél több időt fordít az európai formációs delegátusi feladatára, és félállásban végzi azt.

• Nagy Bálint tizenegy év után, július 31-ével átadja a hivatásgondozói feladatot András Csabának. Továbbra is elöljárója a Xavéri Szent Ferenc közösségnek, valamint a Jézus Szíve-templom igazgatója és a Krisztus Király-plébánia kormányzója.

• Nevelős Gábor július 1-jével befejezi rektori szolgálatát a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumban. Novemberben elkezdi tercia probációját Mexikóban, előtte nyelvkurzuson vesz részt.

• Pham Dinh Ngoc József júniusban befejezi terciáját Kenyában. Miskolcra kerül vissza, ahol a jezsuita Avas-Dél plébánián lelkészként dolgozik majd, valamint bekapcsolódik a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban a lelkigondozói feladatokba.

• Tóth Árpád augusztus 1-jével befejezi munkáját a Manréza Ignáci Lelkiségi Központban. Szeptemberben elkezdi terciáját a Dél-afrikai Köztársaságban.

• Török Gellért befejezi magisztériumát (a tanulmányok közötti gyakorlati idejét) Miskolcon, és ősztől Párizsban kezdi meg teológiai tanulmányait.

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Elek László SJ szeptember 1-jén befejezi szolgálatát a szegedi Szent József-templomigazgatóságon. A hónap elején a Fülöp-szigetekre utazik, ahol megkezdi tercia probációját.

Nevelős Gábor SJ tercia probációjának megkezdése miatt szeptember 1-jével leadja az ökológiai asszisztensi feladatát.

Pham Dinh Ngoc József SJ, aki augusztustól visszatér Miskolcra a terciája után, plébániai és iskolalelkészségi feladatai mellett a miniszteri feladatokat is visszaveszi Kovács György SJ-től a Pongrácz Szent István Rendházban. Emellett a tervek szerint szeptembertől a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterképzésbe kezd.

Sajgó Szabolcs SJ befejezi szolgálatát, mint a rendtartomány szociális asszisztense.

Szász András SJ június végén befejezte munkáját a Jezsuita Menekültszolgálatnál. Augusztus 1-jétől a miskolci Pongrácz Szent István Rendház közösségének tagja lesz. Bekapcsolódik a plébánia, valamint a Jezsu iskolalelkészségének munkájába.

Tran Van Ngu József SJ befejezte tercia probációját. Folytatja angol nyelvi tanulmányait. Emellett augusztus 1-jétől Szegedre költözik a Bús Páter Rendházba. Szeptember 1-jétől átveszi a Szent József-templom igazgatói feladatait Elek Lászlótól.

A rendtartomány két civil munkatársa is új feladatot kap.

A Gyermekvédelmi Iroda vezetője, Kápolnai Adrienn szeptembertől átveszi a gyermekvédelmi asszisztensi feladatokat Kulcsárné Babik Blankától, a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium ifjúságvédelmi felelősétől, aki átmenetileg látta el ezt a feladatot. A tartományfőnök kérésére a rendtartomány ifjúságvédelemmel kapcsolatos nemzetközi együttműködéseiben közösen vesznek majd részt.

Szigeti Szabolcs, aki több évtizede kötődik a rendtartományhoz, elsősorban a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémián keresztül, szeptembertől két asszisztensi feladatot is átvesz, az ökológiait Nevelős Gábortól, a szociálist pedig Sajgó Szabolcstól.

Forrás: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya

Fotó: Pásztor Péter

Magyar Kurír