Személyi változások a külhoni magyar egyházmegyéinkben – 2026

Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye

Augusztus 1-jével az alábbi személyi és szervezeti változásokra kerül sor a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek 2026/V. számú körlevelében a következő változásokat rendelte el:

Újmisések

Június 29-én a főpásztor két papot szentelt Gyulafehérváron a főegyházmegye szolgálatára, akik a papszentelési szentmise végén átvették megbízóleveleiket:

Csibi Levente a nagyszebeni plébániára kapott segédlelkészi kinevezést,

Lázár Hunor-Imre a gyergyóalfalvi plébániára kapott segédlelkészi kinevezést.

Segédlelkészek

Ferencz Egon-Józsefet az érsek felmentette a nagyszebeni plébánia segédlelkészi beosztásából és kinevezte a kolozsvári Szent Mihály-plébániára segédlelkésznek.

Hosszu Norbert-Lajost, felmentve a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia segédlelkészi beosztásából, kinevezte a csíkszentgyörgyi plébániára segédlelkésznek.

Márton Ottót, római tanulmányaiból hazatérve, a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-plébániára segédlelkésznek nevezte ki.

Simon Sándort, aki szintén hazatért római tanulmányaiból, a főpásztor kinevezte segédlelkésznek a csíkszeredai Szent Ágoston-plébániára.

Plébánosok, lelkészek, plébániai kormányzók

Bojtor Attila, római tanulmányaiból hazatérve, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kar tanári kinevezésében megerősítve, a kolozsvári Szent Mihály-plébániára kisegítő lelkészi kinevezést kapott.

Baróti Tibort, a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-plébánia segédlelkészét, a főpásztor felmentette jelenlegi beosztásából és kinevezte Csíkkozmás plébániai kormányzójává.

Táncos Levente-Györgyöt, a csíkkozmási plébánia plébánosát, az érsek felmentette jelenlegi beosztásából és kinevezte Zernyest plébánosává, valamint a feketehalmi plébánia kormányzójává.

Gödri István, a feketehalmi plébánia plébánosa, valamint a zernyesti plébánia kormányzója felmentést kapott eddigi beosztásából és Hidegség plébánosa lesz.

Farkas Zsombort, a vajdahunyadi plébánia segédlelkészét az érsek felmentette eddigi beosztásából és kinevezte Óradna plébánosává.

Kiss Attila óradnai plébános felmentést kapott eddigi beosztásából és kinevezték Csíkmadaras plébánosává.

Mihály András csíkszentgyörgyi segédlelkészt az érsek felmentette jelenlegi beosztásából és Tür plébánosává nevezte ki.

Antal Zoltán-László türi plébános eddigi beosztásából felmentést kapott, és a főpásztor a marosvásárhelyi Szent Miklós-plébánia (Kövesdomb) plébánosává, valamint a kerelőszentpáli és radnóti plébániák kormányzójává nevezte ki.

Bertalan László kerelőszentpáli plébánost az érsek felmentette jelenlegi beosztásából és Székelyvécke plébánosává, valamint a bordosi plébánia kormányzójává nevezte ki.

Hajlák Attila-István székelyvéckei plébános és a bordosi plébánia kormányzója felmentetést kapott jelenlegi beosztásából.

Both Lászlót, a csíkszeredai Szent Ágoston-plébánia segédlelkészét a főpásztor felmentette jelenlegi beosztásából és kinevezte Nyikómalomfalva plébánosává.

Hanuleac Tamás gyergyóalfalvi segédlelkész felmentést kapott jelenlegi beosztásából és kinevezték Csernakeresztúr plébánosává.

Tóth János csernakeresztúri plébánost az érsek felmentette jelenlegi beosztásából és kinevezte a vajdahunyadi plébánia kisegítő lelkészévé.

Ferencz Antalt megerősítve jelenlegi beosztásában, a főpásztor felmentette a kajántói leányegyház ellátása alól.

Keresztes Olivér sepsibükszádi plébánost az érsek felmentette eddigi beosztásából és kinevezte Kolozsvár–Kerekdomb plébánosává, valamint megbízta a kolozsvári francia nyelvű pasztoráció ellátásával. Ellátja továbbá Kolozsvár-Írisztelepet és Kajántót.

Sánta Pál illyefalvi plébánost az érsek felmentette eddigi beosztásából és kinevezte Sepsibükszád plébánosává, valamint Málnásfürdő plébániai kormányzójává. Az illyefalvi plébániát a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébániáról látják el.

Ilyés Zsoltot, a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia plébánosát a főpásztor felmentette eddigi beosztásából és ugyanezen plébánia kisegítő lelkészévé nevezte ki.

Csont Ede tusnádi plébánost az érsek felmentette eddigi beosztásából és Sepsiszentgyörgy Szent József-plébánia plébánosává nevezte ki.

Kovács Szabolcs érseki titkárt a főpásztor felmentette eddigi beosztásából és Tusnád plébánosává, valamint a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium iskolalelkészévé nevezte ki.

Boros László szentkatolnai plébánost az érsek felmentette eddigi beosztásából és egy év sabbaticum-ra engedte.

Laczkó Istvánt, a Szeged-Csanádi Egyházmegye papját, augusztus 1-jétől az érsek inkardinálja a Gyulafehérvári Főegyházmegyébe és Szentkatolna plébánosává nevezi ki.

Bakó Csongor Istvánt, nyárádszeredai plébánosi megbízatásában megerősítve, felmentette a marosvásárhelyi kórházlelkészi beosztásából.

Változások a központban

Czirják Ottót Kovács Gergely érsek felmentette a kolozsvári Szent Mihály-plébánia segédlelkészi beosztásából és érseki titkárnak nevezte ki.

75. életévét betöltő pap

Adorján Imre atyhai plébánost a főpásztor megerősítette hivatalában.

Nyugállományba vonultak

Balázs Dénest, a 69. életévét betöltött csíkmadarasi plébánost, egészségi állapotára való tekintettel, az érsek felmentette eddigi hivatalából és nyugállományba engedte.

Daniel Ernő Andrást, a 67. életévét betöltött nyikómalomfalvi plébánost, egészségi állapotára való tekintettel, a főpásztor felmentette eddigi hivatalából és nyugállományba engedte.

György Tibort, a 65. életévét betöltött plébánost, a marosvásárhelyi Szent Miklós- plébániáról (Kövesdomb), egészségi állapotára való tekintettel az érsek felmentette eddigi hivatalából és nyugállományba engedte.

Jakab Gábort, a 87. életévét betöltött Kolozsvár–Kerekdomb plébánosát, egészségi állapotára való tekintettel, a főpásztor felmentette eddigi hivatalából és nyugállományba engedte.

Szilveszter Imre Gábort, a 77. életévét betöltött hidegségi plébánost az érsek felmentette eddigi hivatalából és nyugállományba engedte.

A főpásztor hálás köszönetét fejezi ki hűséges pásztori szolgálatukért a nyugdíjba vonuló papoknak, és mindnyájuknak jó egészséget, Isten bőséges áldását, valamint békés, áldott nyugdíjas éveket kíván. Egyben tisztelettel kérte őket arra is, hogy amennyiben egészségi állapotuk és személyes körülményeik megengedik, a helyi plébánossal egyeztetve, vegyenek részt továbbra is a pasztorációban.

Szerzetes papok

Portik-Lukács Lóránd OFM atyát – Urbán Erik OFM tartományfőnök, érseki helynök előterjesztését elfogadva – Kovács Gergely érsek székelyudvarhelyi lelkésszé nevezte ki.

György Alfréd MI atyát – az illetékes elöljárókkal történt egyeztetés után – a főpásztor marosvásárhelyi kórházlelkésszé és a marosvásárhelyi Szent Miklós-plébánia (Kövesdomb) kisegítő lelkészévé nevezte ki.

Forrás: Romkat.ro

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Szlovákiai magyar plébániákat és lelkipásztorokat érintő változások

Pozsonyi Főegyházmegye

A Pozsonyi Főegyházmegyében július 1-jei hatállyal Molnár Tamás helyettes bírósági helynök, a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség korábbi lelkipásztora Nagymagyaron kezdi meg plébánosi szolgálatát. Helynöki feladatköre a Pozsonyi Metropolitai Bíróságon továbbra is megmarad.

Galgóczi Rudolf Légről Nagypakára kerül át plébánosnak.

A légi plébánián júliustól Pavol Gajdoš teljesít lelkipásztori szolgálatot.

Vajkára Blaho Milánt helyezte a főegyházmegye érseke.

A pozsonyi magyar híveket dómi káplánként Varga Viktor fogja szolgálni, aki eddig Somorján teljesített kápláni szolgálatot.

Kassai Főegyházmegye

A Kassai Főegyházmegyében idén nincs magyar plébániát vagy lelkipásztort érintő változás.

Nagyszombati Egyházmegye

A Nagyszombati Főegyházmegye területén található Perbetére költözik Naszvadi Sándor korábbi nagymagyari plébános, ahol kisegítő lelkészként folytatja szolgálatát.

Nyitrai Egyházmegye

A Nyitrai Egyházmegyében az ipolyszakállosi Urbán Alex újmisést Érsekújvárra helyezték káplánnak.

Besztercebányai Egyházmegye

A Besztercebányai Egyházmegyében szintén július 1-jei hatállyal Dušan Rončák ipolyvarbói szlovák lelkipásztor Nagykürtös plébánosa lesz. Emellett továbbra is ellátja Ipolyvarbó magyar nyelvű lelkipásztori szolgálatát.

Erik Hanzen szlovák lelkipásztor Óvárra kerül, amely magyar többségű település.

Patrik Špánik, az ipolysági szlovák káplán Zsélybe kerül.

Rozsnyói Egyházmegye

A Rozsnyói Egyházmegyében Radovan Gajdoš korábbi rozsnyói káplán Losoncra kerül.

Forrás: Remény felvidéki magyar hetilap

Kiemelt fotó: Merényi Zita

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