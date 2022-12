Személyre szóló ajándékot kapnak karácsonyra a legszegényebb gyermekek a Máltai Szeretetszolgálattól

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai az ország leghátrányosabb helyzetű településein dolgoznak, olyan falvakban, ahol a karácsony napja a gyerekek számára nem vagy csak alig különbözik a többitől. Az ott élő nehéz sorsú gyermekek titkos karácsonyi kívánsága általában csak kívánság marad.

Az MMSZ „Kiskarácsony” elnevezésű akciója során azonban ezek az óhajok most teljesültek, köszönhetően annak a rengeteg kisebb-nagyobb cégnek, baráti társaságnak, középiskolás osztálynak, egyetemi csoportnak és egyéni ajándékozónak, akik úgy gondolták, hogy a karácsonyi készülődés és bevásárlás mellett valóra váltják egy ismeretlen gyerek szíve vágyát is – legyen az bármi is.

Így került a dobozokba színváltós kistáska, csillagboltos éjjelilámpa, 146-os pókemberjelmez, titkos napló „olyan tollal, ami fog”, hiánytalan családi társasjáték, amit a testvérekkel együtt lehet játszani, youtuber-poszter, focilabda, műanyag talicska vagy éppen játék pénztárgép. Sőt egy kisfiú megyei telefonkönyvet kért kutakodás céljából, természetesen ezt is sikerült teljesíteni.

Az ország legszegényebb településein élő gyerekek álmai sok esetben teljesen mások, mint szerencsésebb helyzetben lévő kortársaiké, így valaki csak meleg cipőt vagy egy jó vastag pulóvert kért, illetve egy tábla csokit…

Az akció gyűjtési időszaka november 28-tól december 16-ig tartott, az azt követő napokban pedig minden ajándék útra kelt, hogy még december 24-e előtt megérkezzen oda, ahol a legjobban várják.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat



Fotó: Mózes Anita; Majoros Árpád Csaba



Magyar Kurír