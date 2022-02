Szemináriumi hétvégét hirdet a győri Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet

Az intézmény elöljárói és hallgatói évről évre nyílt napot szerveznek a papi hivatás iránt érdeklődők számára, hogy a tanulmányok, a hétköznapok és az ünnepek programjai mellett tanúságot tegyenek az Istennek szentelt élet mellett.

A szeminárium idén február 19-én nyitotta meg kapuit, ennek alkalmából Veres András győri megyéspüspök külön üzenetben köszöntötte az érdeklődőket: „Azt kívánom nektek, hogy a nap, amit a szemináriumban eltöltötök, adjon mindannyiótok számára bátorítást és megerősítést!”

Reisner Ferenc, a Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet rektora a nyílt napok kapcsán úgy fogalmazott, a szeminárium kapuja valójában mindig nyitva áll, de emellett igyekeznek a fiatalok számára azokat a szervezett lehetőségeket is biztosítani, amikor kérdéseiket feltehetik, illetve a hétköznapi működése közben is megtapasztalhatják az intézet légkörét, amelyben esetleg még a genius loci is megérintheti őket Isten hívását megerősítendő, ennek része a meghirdetett háromnapos program is.

A nyílt napokon a papnövendékek személyes tanúságtétele is az érdeklődők segítségére van: ilyenkor ők is őszintén megosztják, hogyan hallották meg Isten hívó szavát, és hogyan köteleződtek el a papi szolgálat iránt, illetve hogyan fogadta családjuk, baráti körük, környezetük a döntésüket.

A nyílt napok jó alkalmat teremtenek arra, hogy a fiatalok betekintést nyerjenek a kispapok hétköznapjaiba, sőt azok számára, akik igazán mélyen érzik magukban a papi hivatást, a papnevelő intézet azt a lehetőséget is felkínálja, hogy három napra beköltözhessenek a szemináriumba.

Kálmán Imre prefektus szerint egészen más megtapasztalás működés közben látni és megismerni a házat, mint csupán kívülről figyelni, vagy olvasni róla, hiszen ilyenkor azok a dimenziók is megnyílnak az érdeklődők számára, amelyek csak belülről érzékelhetők.

Mindazok, akik a háromnapos ottlétre jelentkeznek, március 3-án estétől 5-én ebédig a tanulmányi órákra is beülhetnek majd, részt vehetnek a közös imádságokon, illetve megismerhetik a napok menetrendjét is. „A hétköznapokban a szeminárium élete elég izgalmas, hiszen elég pörgős programjaink vannak, és ezt megtapasztalva lehet igazán megsejteni, mit is jelenthet valójában kispapnak, szeminaristának lenni” – fogalmazott Kálmán Imre.

A szeminárium maximum 10 főt tud fogadni, a helyek beteltével a regisztrációs felület lezárul.

Jelentkezni az online űrlap kitöltésével lehetséges.

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye



