Szent András-kihívás a nagyböjtben a Nyíregyházi Egyházmegyében

Szent András-kihívásnak nevezték el tavaly a Szent Miklós-székesegyház egyházközségében a férfiak számára felkínált böjti kihívást.

A nagyhetet és húsvétot megelőző szent negyven napot a tudatos Istenre figyelés, önkontroll, identitás- és közösségépítés, tudatos életvezetés megvalósítására szánták a kihívásra vállalkozó férfiak. A feladatokat együtt építették fel a szervezők – szolgálattevők és önkéntesek. A napi elmélkedések mellett a nehéz pillanatokon digitális és offline eszközök segítették át a résztvevőket.

A tavalyi kihívás sikerén felbuzdulva nagyböjt kezdetétől most egyházmegyei szinten is meghirdetik a Szent András-kihívást, amelynek részleteit az ötletgazdák, Szabó Tamás pasztorális helynök és Fedor György pszichológus, az iCons-Hungary Kft. tanácsadója mutatták be február 20-án Nyíregyházán.

Az egyes települések közösségeihez tartozó férfiak saját parókusukon keresztül kapcsolódhatnak be a nagyböjt során az Egyház életébe, és folytathatnak tudatos böjtöt.

A Szent András-kihívásról tavaly három résztvevő is megosztotta tapasztalatait a Nyíregyházi Egyházmegye podcast csatornáján, amelyet IDE kattintva hallgathatnak meg újra.

Forrás és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír