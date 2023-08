Szent Anna oltalmába ajánlották a Debrecenben épülő görögkatolikus bölcsődét

2022-ben döntött a város közgyűlése arról, hogy a Derék utca 93/A alatti 5600 négyzetméteres debreceni telket az önkormányzat ingyenesen átadja a Hajdúdorogi Főegyházmegye részére. A Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv pályázatán jelentős uniós és állami támogatást nyert a főegyházmegye bölcsőde építésére.

Az intézmény alapkőletétele alkamából tartott ünnepségen július 28-án Papp László polgármester elmondta: másfél évvel ezelőtt fejeződött be a tócóvölgyi zöldváros program első üteme; akkor azt ígérték, hogy intézményi fejlesztéseket is végrehajtanak Debrecen egyik legsűrűbben lakott övezetében. Egyfelől a számos itt élő fiatal pár, illetve a környéken megvalósuló gazdasági fejlesztések teszik indokolttá, hogy bölcsődék, óvodák épüljenek.

2022 őszén készült el egy száz férőhelyes óvoda a Tócóvölgyben; a városvezetés már akkor ígéretet tett egy bölcsőde kialakítására, ez az ellátórendszer ugyanis igen szűk kapacitással működött a városban. Tizenkét helyi bölcsődéből hatot felújítottak az elmúlt öt évben, valamint újak is épülnek. Elkészült egy új bölcsőde Józsán, ahova terveznek a református egyházzal együttműködve egy másik ilyen intézményt is. A tervek szerint a Pohl Ferenc utcában az evangélikus egyházzal együtt építenek majd bölcsődét, valamint épül egy a Postakertben is. Ez utóbbi fejlesztés 70 százalékos készültségben van, jövőre adják majd át – ismertette a városvezető.

„Az egyházak erős szövetségesei a városnak a nevelésben, az oktatásban, a szociális ellátásban, a gondozásban. Komoly előrelépéseket teszünk együtt. A Görögkatolikus Egyház óvodát, általános iskolát, gimnáziumot tart fent Debrecenben; a 2024 októberére megépülő bölcsődével pedig bővül a portfóliója” – jegyezte meg a polgármester.

Seszták István, a Hajúdorogi Főegyházmegye főhelynöke köszöntőjében egy, a Máté evangéliumában szereplő gondolatot idézve – „Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem juttok be az Isten országába” (Mt 18,3) – leszögezte: az egyházaknak minden társadalomban, nemzetben segíteniük kell, hogy gyermekké váljanak a rájuk bízott emberek.

A gyermek „tiszta, őszinte, feltétel nélkül fogadja el mindazt, amit kap, nincsenek számításai, előfeltételei a továbblépéshez. (...) a hívő embernek is ilyen gyermekké kell válnia. Ne legyenek számításai, hanem örüljön annak, amivel az Isten megajándékozza őt” – mondta Seszták István. Hozzátette, a beruházás nemcsak egy épület felépítését jelenti, hanem az emberekkel való törődést is.

Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita a szentelést követő rövid elmélkedésében arra emlékeztetett, hogy éppen három éve, a tócóskerti görögkatolikus templom alapkőletételekor is az az evangéliumi szakasz (Mt 16,18) hangzott el, amiben Péterről mint kőszikláról beszél Jézus.

„Kinek mondanak engem az emberek?” – teszi fel Jézus a kérdést, amire Péter adott találóan választ: „Te vagy az élő Isten fia”. E kérdés és a hozzátartozó válasz az igazi szikla, az alap, „amelyre ha helyes választ tudok adni, akkor arra életet, intézményt, világot lehet építeni – fogalmazott a főpásztor. – Erre nem lehet csak úgy megtanítani a kicsiket, vagy bárki mást, mert ez a válasz mindenkinél más és más, nem lehet kiolvasni a Bibliából.

Minden intézményünknek az a feladata, hogy az embereket elvezessük a saját válaszukra. Ne kerülje ki senki a válaszadást, oda ne jusson el, hogy neki mindegy, nem jelent számára semmit Jézus” – emelte ki Kocsis Fülöp.

„Szent Anna lesz a bölcsőde védőszentje. A családi szeretetet tesszük ennek a bölcsődének az alapkövévé. Ez az a válasz, amit mindenkinek meg kell találnia.

A családban a szeretetet tanulják meg a gyerekek, ebben a bölcsődében pedig a család és egymás szeretetére szeretnénk fölnevelni az ide érkező gyermekeket”

– hangsúlyozta a főpásztor.

A nyolccsoportos bölcsőde kilencvenhat gyermeket tud majd fogadni.

Szöveg: H. Varga Eszter

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye



Fotó: Kandert Szabolcs/dehir.hu

Magyar Kurír