Szent Benedekre emlékeztek Tihanyban égi születésének ünnepén

Az ünnep már a délelőtti órákban megkezdődött a Tihanyi Bencés Iskolában, ahol a diákok gazdag és sokszínű programokon keresztül kapcsolódhattak Szent Benedek örökségéhez. A Szent Benedek Nap Mihályi Jeromos perjel útravaló gondolataival, reggeli imával és a Szent Benedek-himnusz eléneklésével indult.

Az iskola növendékei ezt követően különböző állomásokon mélyíthették el ismereteiket és élményeiket. Megismerkedhettek híres bencés személyek életével, betekintést nyerhettek Szent Benedek életébe és Regulájába, valamint gyakorlati foglalkozásokon is részt vehettek: gyertyamártás, illetve a tihanyi levendulához kapcsolódó gyógynövényes bemutató tette kézzelfoghatóvá a hagyományokat.

A Tihanyi Bencés Apátság falai között szintén izgalmas programok várták a diákokat. Az „I. András apródjai” foglalkozás játékos formában idézte meg a történelmi múltat, miközben a sekrestye titkai, az alapítólevél és a múzeum bemutatása, valamint az orgona világába való betekintés az apátság lelkiségi és kulturális kincseit tárta fel előttük. Mindez hűen kifejezi a Tihanyi Bencés Iskola küldetésének lényegét: az intézmény nem pusztán a tudás közvetítésének színtere, hanem a keresztény lelkiségben való növekedés közössége is.

Az iskola mindennapjait áthatja a bencés szellemiség. A szerzetesek jelenléte különös jelentőséggel bír: nem csupán oktatóként vannak jelen, hanem lelki kísérőként is, akik személyes példájukkal és aktív részvételükkel segítik a diákokat abban, hogy elmélyüljenek hitükben és gazdagodjanak lelki életükben. A délelőtti programok így nemcsak ismereteket adtak át, hanem élményszerűen vezették közelebb a fiatalokat Szent Benedek lelkiségéhez Az este folyamán ünnepi szentmisével emlékezett a közössége Szent Benedekre.

Mihályi Jeromos perjel, az apátság elöljárója a szentmise elején így fogalmazott: „Nagyböjti készületünket minden évben megszakítja ez az ünnep: kiemel bennünket a hétköznapokból és a készület csendjéből. Mégis, Szent Benedek atyánk példája arra hív, hogy a lélek örömével tekintsünk a közelgő szent húsvét felé.”

Zsódi Viktor SchP piarista tartományfőnök prédikációjában a mai világ bizonytalanságából indult ki, ahol „az emberek szoronganak a jövő bizonytalanságai miatt… keresik a kiutat”. Rámutatott, hogy Szent Benedek példája ma is hív bennünket: kilépni a megszokott biztonságból, és rábízni magunkat Isten vezetésére.

Hangsúlyozta, hogy a belső küzdelmek és a csend a hit útjához tartoznak, és „az önmegtagadás így a belső szabadság megszerzésének eszköze lesz”. A valódi szabadság nem a korlátok hiányában, hanem azok elfogadásában születik meg: „a korlátok lesznek azok, amelyek valóban szabaddá tesznek bennünket”. Reményünk alapja ma is biztos: „Isten irgalmassága felől soha kétségbe ne essünk.”

Az Apátsági Templom Kórusa és a Tihanyi Bencés Gyermekkórus felemelő zenei szolgálattal gazdagította az ünnepet.

Forrás: Tihanyi Bencés Apátság

Fotó: Halász Gábor/Tihanyi Bencés Apátság

