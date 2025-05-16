Szent Ferenc ma is szól hozzánk – XIV. Leó pápa levele a Ferences Családhoz

Az alábbiakban teljes terjedelmében közreadjuk a pápai írást magyar fordításban.

A Ferences Család Konferenciájának generális minisztereinek

„Halál nővérünk” – kiáltotta Szent Ferenc 1226. október 3-án a Porciunkulában, amikor békére talált emberként ment elébe.

Nyolc évszázad telt el Isten szegénykéjének halála óta, aki kitörölhetetlen betűkkel írta be kortársainak szívébe Krisztus üdvösségre hívó szavát.

Amikor megemlékezünk Szent Ferenc tranzitusának nyolcadik centenáriumáról, szeretnék lélekben csatlakozni az egész Ferences Családhoz és mindazokhoz, akik részt vesznek az ünnepi eseményeken, annak reményében, hogy békeüzenete komoly visszhangra talál a mai Egyházban és társadalomban.

Evangéliumi élete kezdetén Szent Ferenc hívást hallott: „Az Úr nyilatkoztatta ki nekem, hogy ezt a köszöntést mondjuk: »Az Úr adjon neked békét«” (Végrendelet, 23). Ezekkel a lényegre törő szavakkal adja át testvéreinek és minden hívőnek azt a belső ámulatot, amelyet az evangélium hozott az életébe: a béke Isten legnagyobb ajándéka, a Magasból alászálló adomány. Tévedés azt gondolni, hogy pusztán emberi erővel meg lehet teremteni! Mégis tevékeny ajándék, olyan adomány, amelyet nap mint nap be kell fogadni és meg kell élni (vö. Beszéd a diplomáciai testülethez, 2025. május 16.).

Ugyanez a köszöntés hangzik el húsvét estéjén a feltámadt Úr ajkáról is, amikor a felsőterembe zárkózott, rettegő tanítványokhoz fordul: „Béke veletek” (Jn 20,19). Ez nem udvariassági formula, hanem Krisztus halál feletti biztos győzelmének hirdetése. Miként karácsony éjszakáján az angyalok hangja – „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az embereknek, akiket szeret” (Lk 2,14) –, úgy a szeráfi Atya által hirdetett béke is magának Krisztusnak a békéje, amely az ég és föld között visszhangzik.

A mai korban, amelyet végtelennek tűnő háborúk, belső és társadalmi megosztottságok jellemeznek, melyek bizalmatlanságot és félelmet szülnek,

ő továbbra is szól hozzánk. Nem azért, mert technikai megoldásokat kínál, hanem mert élete a béke igazi forrására mutat.

A béke ferences szemlélete nem korlátozódik az emberek közötti kapcsolatokra, hanem az egész teremtett világot átfogja. Ferenc, aki a napot „fivérnek”, a holdat pedig „nővérnek” nevezi, s aki minden teremtményben az isteni szépség visszfényét ismeri fel, arra emlékeztet bennünket, hogy

a békének a teremtett világ egész családjára ki kell terjednie. Ez a felismerés különösen sürgetően szól hozzánk a mai korban, amikor közös otthonunk veszélyben van, és kizsákmányolástól szenved.

Az Istennel való béke, az emberek közötti béke és a teremtett világgal való béke az egyetemes kiengesztelődésre szóló egyetlen meghívás elválaszthatatlan dimenziói.

Kedves testvéreim, ennek a hitben erős, reményben szilárd és a felebarát iránti tevékeny szeretetben lángoló szentnek a példája és lelki öröksége tudatosítsa mindnyájunkban annak fontosságát, hogy az Úrba vessük bizalmunkat, hogy az evangéliumhoz hű életet éljünk, és hogy hittel és imádsággal fogadjuk és világítsuk meg életünk minden helyzetét és cselekedetét.

Ebben a kegyelmi esztendőben egy imádságot szeretnék adni nektek, hogy Assisi Szent Ferenc továbbra is a tökéletes örömet és egyetértést árassza belénk:

Szent Ferenc, testvérünk,

te nyolcszáz évvel ezelőtt

megbékélt emberként mentél halál nővérünk elé,

kérünk, járj közben értünk az Úrnál!

Te a San Damianó-i Megfeszítettben ismerted fel az igazi békét,

taníts meg bennünket arra,

hogy benne keressük minden kiengesztelődés forrását,

mely minden válaszfalat ledönt!

Te fegyvertelenül léptél át a háború és a meg nem értés frontvonalain,

adj nekünk bátorságot arra,

hogy hidakat építsünk ott, ahol a világ falakat húz!

Konfliktusoktól és megosztottságtól szenvedő korunkban

járj közben értünk, hogy béketeremtők legyünk:

a Krisztustól származó béke fegyvertelen és lefegyverző tanúi!

Ámen.

Ezekkel az érzésekkel fejezem ki őszinte jókívánságaimat különösen nektek, akik Assisi Szent Ferenc karizmáját követitek, továbbá mindazoknak, akik különféle módokon megemlékeznek mennyei születésnapjának évfordulójáról, és szívből adom mindnyájatokra apostoli áldásomat.

Kelt a Vatikánban, 2026. január 7-én.

XIV. Leó pápa

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media (Leó pápa 2025. november 20. látogatása Assisiben)

Magyar Kurír