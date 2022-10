Szent Ferenc tranzitusára emlékeztek a kárpátaljai ferences közösségekben és templomokban

Ungvár-Bozdoson aa Szentháromság-plébániatemplomban bemutatott szertartáson részt vett Lucsok Miklós OP, a Munkácsi Egyházmegye apostoli adminisztrátora, aki a prédikációban többek között felidézte Szent Ferenc radikalizmussal teli alakját és termékeny életét.

„Vedd kezedbe Egyházam újjáépítését” – szólt Jézus Ferenchez. Szent Ferenc figyelemre méltó megtérést élt át, miután sikertelenül kereste a hírneve. Egy nap, amikor hiába kereste a földi dicsőséget, megtapasztalta a feltámadt Jézust. A vele való találkozás pedig gyökeresen megváltoztatta az életét. Ferenc radikálisan elfogadta Jézus Krisztus tanításait – mondta a püspök. „Az evangéliumi radikalizmus Jézus követése és az ő tanítása szerinti élet. Ez nem radikalizmus a radikalizmus kedvéért. Ez a Jézussal való bensőséges, mélyreható kapcsolat. Aki megtapasztalta a feltámadt Jézust, annak nincs szüksége többre. Aki megtapasztalta a Feltámadottat, az követi őt, és bármi történjék is odakint, érzi a Jézusban való elmerülés örömét.”

Jézus szól hozzánk is, ahogyan megszólította Ferencet is. De meg kell ezt hallani. Ahogy Ferenc meghallotta, mit kér tőle az Úr: „Építsd újjá az Egyházamat”, úgy kell nekünk is meghallani az Isten hangját, és „újjáépíteni lelkünket”.

Munkács-Baraktelepen a Szent Ferenc-templomban a közösséggel ünneplet Zsarkovszkij Péter általános helynök is. Ezen az estén a ferences templomokban a három ferences rend követői és a hívek meggyújtott gyertyákkal a kezükben részt vesznek a szertartáson, Szent Ferenc történeteit hallgatják, elmélkednek halálának leírásáról és róla szóló éneket énekelnek. A külső liturgikus cselekmények gazdagsága mellett megjelenik a mély belső dimenzió. A tranzitus segít megérteni: a halál nem az emberi lét határa, hanem csak átmenet a földi életből az örök életbe.

Nagyszőlősön is összegyűlt a hívek közössége a ferences testvérek körül. A szentmise főcelebránsa Majnek Antal nyugalmazott munkácsi megyéspüspök – aki maga is ferences szerzetes – volt. A szentbeszédet Bán Jónás OFM mondta. Jónás testvér a prédikációban hangsúlyozta, hogy Szent Ferenc semmit sem akart birtokolni, hogy teljesen az Úré lehessen. A birtoklások elválasztanak minket Jézustól. Adjunk mi is oda mindent Jézusnak, leginkább a bűneinket.

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

