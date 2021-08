II. János Pál pápa első látogatásának hátteréről

A II. vatikáni zsinat megnyitása előtt XXIII. János pápa 1962. október 4-én Loretóba utazott, hogy a zsinatot a Szűzanya oltalmába ajánlja – ezzel a zarándoklattal kezdődtek a pápák Rómán kívüli utazásai a 20. században. Lelkiségét tekintve a zsinathoz kapcsolódnak, amely ablakot nyitott az Egyházban a világra. VI. Pál pápa a zsinat második ülésszakának utolsó napján, 1963. december 4-én jelentette be, hogy 1964. január 4. és 6. között a Szentföldre utazik. Olaszországon kívüli első történelmi útját újabb utazások követték. I. János Pál pápa rövid pápasága után választották meg 1978-ban II. János Pál pápát, aki folytatta a pápai utazásokat külföldön: huszonhét évi pápasága alatt 104 nemzetközi utat tett meg. Pápasága elején nyilatkozta utazásai szándékáról:

Ha az Isten megengedi, mindenhová elmegyek, ahová meghívnak.”

Karol Wojtyła krakkói bíboros megválasztása nagy meglepetés volt, 455 év után lengyel bíboros ült Péter székébe. Különösen is érzékenyen érintette ez a vasfüggöny mögötti országokat, köztük Magyarországot is. A kommunista vezetés várakozó álláspontra helyezkedett, nem csak Magyarországon, hanem a többi szocialista országban is. Magyarország számára különösen is fontos volt, hogy az új pápa a magyarokkal sok esetben történelmi sorsközösségben és állandó érzelmi kapcsolatban élő lengyel nép fia volt.

Wojtyła bíboros egyházmegyéjének székhelyén, a krakkói székesegyházban élő hagyomány a magyar királylányból lengyel királynévá lett Boldog Hedvig tisztelete, akit 1997-ben a pápa hatodik lengyelországi lelkipásztori látogatása során szentté avatott.

Ez a történeti kapcsolat volt egyik személyes oka annak, hogy beiktatása után nem sokkal, december 2-án levélben fordult Lékai László bíboros, esztergomi érsekhez, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnökéhez és Magyarország püspökeihez. Erre a történelmi kapcsolatra a pápa a magyarokkal való kapcsolataiban rendszeresen utalt. Ez jele volt Magyarország iránti különös figyelmének, a kialakult egyházpolitikai helyzettel való törődésének. Kifejezésre juttatta, hogy folytatni kívánja a VI. Pál pápa által rendszeresített tárgyalásokat.

(...)

A teljes írást ITT olvashatják.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Wikimedia Commons



Magyar Kurír