Szent Imre-nap a komáromi katolikus iskolában

A szentmisét iskolai programok követték. Az alsó tagozatos osztályok három csoportban vettek részt a nap fő eseményén, a Vértes Egyesület bemutatóján, amely Szent Imre korának lovagi kultúrájáról szólt, korhű viseletekkel, felszerelésekkel. Az előadással egybekötött harci jeleneteket csodálattal nézték a diákok, akik a bemutató végén közelről is megnézhették, megfoghatták a vérteket, szablyákat, kardokat. Közös fotók is készültek a középkori harcosokkal.

A nap további részében Szent Imre életéhez kapcsolódó feladatok várták az alsó tagozatosokat: vetélkedőn vettek részt; lovagi kardokat, tőröket, pajzsokat, koronákat, mozgatható hercegi bábukat és várat is készíthettek.

A felső tagozat az iskola 25. tanéve alkalmából nagyszabású vetélkedővel ünnepelte meg a Szent Imre-napot. A felsős munkaközösség tanárai a Magyarország, szeretlek! című televíziós műsor mintájára állították össze a Szent Imre, szeretlek! vetélkedő feladatait. A diákok változatos, az iskola névadójának életével kapcsolatos feladványok megoldásával mérték össze tudásukat, ügyességüket.

Az osztályoknak „lehetetlen küldetést” is kellett teljesíteniük, melynek során Szent Imrének méltó fogadást rendeztek, díszes trónszéket, címert készítettek, és verssel is köszöntötték, továbbá egy korhű oklevelet is kellett készíteniük.

Szöveg: Belsőné Baranyi Gizella, Hegedüs Béláné/Szent Imre-iskola, Komárom

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye



