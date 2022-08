Szent István-díjban részesült Juhász Judit újságíró

A díjátadást megelőzően, augusztus 12-én sajtótájékoztatót tartottak Székesfehérváron, melyen Spányi Antal püspök, a Szent István Emlékérem és Díj Kuratóriumának elnöke és Csurgai Horváth József, a kuratórium elnökségi tagja ünnepélyesen bejelentette, hogy az idei díjazott Juhász Judit újságíró.

Az Államalapító Szent István Érdemrend és Díj Alapítvány kiemelt célja a Szent István-i keresztény értékrend megismertetése és elfogadtatása a társadalom széles körében. Az alapítvány 2004-ben hozta létre a Szent István Emlékérmet és Díjat. Székesfehérvár legrangosabb civil elismerését évenként váltva kapja székesfehérvári, illetve országos, nemzetközi szinten ismert és elismert személyiség, akinek szakmai életútjához, emberi hozzáállásához mindenkor az államalapító király öröksége szolgált iránymutatásul, keresztény életet él és ennek szellemében végez, végzett kiemelkedő tevékenységet.

Ehhez kapcsolódóan Csurgai Horváth József, a kuratórium elnökségi tagja a sajtótájékoztatón elmondta: minden évben olyan személyre esik a választás, aki egyéni életében és közösségi tevékenységében is példát ad a magyar társadalomnak.

Az emlékérmet augusztus 16-án adták át a székesfehérvári Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban.

A díjátadó ünnepségen megjelenteket Spányi Antal püspök köszöntötte, kiemelve, hogy Szent István álma igazi érték, igazi szépség volt. Ennek az álomnak köszönhetjük, hogy most itt vagyunk.

„Amikor Szent Istvánhoz hasonlóan mi is tesszük azt, amit tennünk kell, itt és ma, akkor kiállunk az igazság mellett, szépen beszélünk az igazságról, és próbálunk igaz módon adni híreket.

Akkor törekszünk arra, hogy a keresztény erkölcsöt mint Európa alapját őrizzük és ápoljuk, és erre reflektorfénnyel, az igazság erejével rámutassunk. Ha így cselekszünk, akkor a magunk helyén biztosan azt tesszük, ami a Szent István-i értékrend lényege” – fogalmazott a főpásztor, hozzátéve, hogy a kuratórium évről évre arra törekszik, hogy a jelöltek közül azt válassza ki, aki leginkább megfelel e kritériumoknak.

Csurgai Horváth József, a székesfehérvári Városi Levéltár és Kutatóintézet igazgatója, a Szent István Emlékérem és Díj Kuratóriumának tagja ünnepélyesen bejelentette: az idei díjazott Juhász Judit újságíró, a Magyar Művészeti Akadémia sajtófőnöke.

Az emlékérmet Spányi Antal székesfehérvári főpásztor, a kuratórium elnöke adta át Juhász Juditnak.

Juhász Judit közgazdász diplomája megszerzését követően elvégezte a Magyar Újságíró Szövetség újságíró iskoláját. Szakmai pályafutását a Magyar Rádiónál kezdte, ahol csaknem két évtizeden át szerkesztő-riporterként, majd főmunkatársként dolgozott. Az első szabadon választott magyar kormánynak négy évig szóvivője, a Westel Rádiótelefon Kft. PR-igazgatója, majd a Magyar Rádió Zrt. műsorokért felelős alelnöke volt. 2001-től a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtófőnökeként, ezt követően a Magyar Katolikus Rádió alapítója és vezérigazgató-helyetteseként tevékenykedett. A Kazinczy-, Pethő Sándor- és Príma díjas újságíró munkásságát 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével ismerték el. A Magyar Művészeti Akadémia köztestületté válását követően az Akadémia első sajtófőnöke, szóvivője lett. Elhivatott közéleti, közművelődési tevékenységei közül külön méltatást érdemel az Anyanyelvápolók Szövetségének kötelékében végzett áldozatos munkája, mely szervezetnek 2013 decembere óta elnöke, valamint meghatározó személyisége, alelnöke a Magyar Örökség Díjbizottságának is.

Az ünnepi eseményen Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára mondott laudációt a díjazottról.

A politikus kiemelte: Juhász Judit olyan keresztény ember, aki vállalja hitét a közéletben és a médiában is; „megmutatta, hogy (...) lehet úgy is érdekes az ember, ha a szépet mutatja be, szelíden, és nem harsányan mondja el az igazat”.

A díjazottról egy kisfilmet készített a Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió, mely többek között bemutatja: Juhász Judit Leszkovszky Judit néven Ferencvárosban, nehéz sorsú munkáscsaládban született; szülei mindent megtettek azért, hogy tanulhasson, hogy könnyebb élete lehessen, mint nekik. A Leőwey Klára Gimnáziumban érettségizett, ahol Andor Ilona kórusában énekelt; bevallása szerint a zene rengeteget adott hozzá személyiségéhez.

A díjazott a filmben arról is beszélt, hogy egy újságírónak fontos társadalmi felelőssége van:

az igényesség, a pontos fogalmazás és a tiszta beszéd formálja, alakítja az embereket, és nem igaz, hogy az igénytelenséggel lehet megszólítani a széles rétegeket.

Juhász Judit köszönetet mondott a díjért és az elkészült kisfilmért.

Pályafutása mottójának nevezte Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató, egyetemi tanár, politikus szavait, aki jelen volt az ünnepségen is:

Szólalj meg, s én megmondom, mennyire becsülöd meg ajándékba kapott magyarságodat.”

„Ez a mondat abroncsként fogja át az elmúlt ötven évet. Szólalj meg hitelesen, becsületesen...” – mondta a díjazott, aki visszatekintve az elmúlt évtizedekre a legfontosabbnak azt nevezte, hogy folyamatosan szeretet veszi körül, és reméli, hogy ez a szeretet továbbra is élteti majd.

Forrás: Székesfehérvár.hu; Székesfehérvári Egyházmegye



Fotó: Berta Gábor

Magyar Kurír