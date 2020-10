Szent István-napot tartottak a sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnáziumban

Az iskola a szakképzést érintő átalakítások során szeptembertől új nevet kapott. Lóczi Tamás sátoraljaújhelyi esperes-plébános, az EKIF elnöke a program aktív szervezőjeként és résztvevőjeként annak jelentőségét méltatva kiemelte, hogy a névválasztással az iskola közössége egyben védőszentet is választott Szent István király személyében. Az iskolanap időpontjának kiválasztása nem volt véletlen, hiszen október 8-án tartjuk a Magyarok Nagyasszonya ünnepét annak emlékezetére, hogy első szent királyunk utód hiányában országát és nemzetét a Boldogságos Szűz anyai pártfogásába helyezte.

Az iskola ünneplőbe öltözött közössége Szent István máig aktuális intelmeivel, az imára és elcsendesedésre hívó liturgiával, a diákok által előadott tartalmas irodalmi műsorral és az István, a király rockopera megtekintésével színesítette a nap programját.

A munkaközösségek által meghirdetett – Szent István korának ismeretét igénylő – pályázatokat is értékelték. A 136 kiváló pályamű közül kiválasztott és díjazott alkotásokat az iskola aulájában egy kiállítás keretében tették közkinccsé. Sebes Péter, az iskola igazgatója külön örömmel nyugtázta, hogy az általános iskolás diákok köréből is szép számban (73 fő) érdeklődtek a kiírt pályázatok iránt, ami arra enged következtetni, hogy odafigyelnek az intézmény programjaira. Bízik abban, hogy a pályaművek készítőit és számos társukat jövő szeptemberben az iskola diákjaiként köszöntheti, hiszen továbbra is versenyképes szakokkal, gimnáziumi képzéssel és a közismert „Keri“ szellemiségével várják a jelentkezőket.

A napot szentmise zárta, ahol Lóczi Tamás közvetítésével előtérbe került az a gondolat, hogy vajon hová és kihez futunk, ha bajban vagyunk, kiben és miben bízunk a nehézségek idején, továbbá az is, hogy Mária pártfogása nem jelenthet számunkra tétlenséget. Ezzel az útravalóval zárult az élményteli nap, amellyel névadójuk szellemisége előtt kívántak tisztelegni a sátoraljaújhelyi iskolában.

