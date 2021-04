Szent István zágrábi ereklyetartója is látható lesz a budapesti horvát–magyar műkincskiállításon

A kiállítás a zágrábi Galerija Klovićevi Dvori és a Magyar Nemzeti Múzeum, valamint számos horvát és magyar közgyűjtemény, történészek és művészettörténészek együttműködésével jött létre, a Zágrábi Magyar Kulturális Intézettel partnerségben. A 2020 őszén tartott megnyitón Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere képviselte Magyarországot.

Az Ars et Virtus album a nemzetközi színtéren is bemutatja, népszerűsíti a két nép sok évszázados együttélését, kulturális kölcsönhatásait és a magyar művészet sok évszázados, magas és európai színvonalát. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleménye szerint a kiállítás kiemelkedő zágrábi sikere után a tárlat katalógusa is a figyelem középpontjába került. A gazdagon illusztrált, exkluzív megjelenésű album képviseli majd többek között a horvát könyvművészetet a Frankfurti és a Lipcsei Nemzetközi Könyvvásáron.

A kiállításkatalógust a Zágrábi Nemzeti és Egyetemi Könyvtár által meghirdetett „Szép horvát könyv” pályázaton 210 pályamű közül a 18 legszebb kiadvány közé választotta a szakmai bírálóbizottság. A Szent István zágrábi ereklyetartójától Munkácsy Mihály festményéig számos nagy értékű magyar és horvát műkincs, egyházi relikvia fotójával illusztrált tanulmánykötetet horvát és angol nyelven publikálták.

Az Ars et Virtus kiállítás 2021 októberére halasztott budapesti megnyitójára a kötet magyar nyelvű változata is megjelenik.

Forrás: MTI



Fotó (illusztráció): Magyar Nemzeti Múzeum Facebook-oldala



