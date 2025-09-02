Szent Istvánt ünnepelték a kárpátaljai ferences misszióban

Megszentelt élet – 2025. szeptember 2., kedd | 9:36
4

Nagyszőlősön, az Urunk Mennybemenetele plébánián a hagyományokhoz híven Szent István ünnepéhez közeli vasárnapon tartják az új kenyér megáldását – idén augusztus 24-én délelőtt 10 órakor ünnepelték ezt a szép szokást. A szentmisét Weinrauch Márió OFM mutatta be. Az eseményről Szviscsu Marina írt beszámolót, melyet szerkesztve adunk közre.

Weinrauch Márió OFM homíliájában egy történeten keresztül világította meg, hogyan találhatunk rá Jézusra, és miként járhatjuk a keskeny ösvényt. Kiemelte a kis, mindennapi jótettek erejét: „Kis cselekedetek, napi jó cselekedetek, napi szeretetgesztusok jelentik az életet. Életet kívánok, életet adok másnak az időmből, a szeretetemből, magamból.”

A szentmise végén az oltár elé kihelyezett kenyereket a ferences szerzetes megáldotta, majd a hívek a templomból kilépve családonként egy-egy kenyérrel térhettek haza otthonaikba.

Hálás szívvel idézték Szent Ferenc atyánk szavait a Naphimnuszból: „Áldott légy, Uram, Földanya nénénkért, ki minket hord és enni ad.”

Köszönetet mondtunk minden kegyelemért, amelyet az Úrtól kapunk: a ferences jelenlétért és lelkületért, valamint minden szépért és jóért, amelyet a Ferences Misszió jelent számunkra itt, Nagyszőlősön és egész Kárpátalján.

Forrás: Ferences Média 

Fotó: Szviscsu Marina

Magyar Kurír

#szerzetesek #ünnepek

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató