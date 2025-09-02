Szent Istvánt ünnepelték a kárpátaljai ferences misszióban

Weinrauch Márió OFM homíliájában egy történeten keresztül világította meg, hogyan találhatunk rá Jézusra, és miként járhatjuk a keskeny ösvényt. Kiemelte a kis, mindennapi jótettek erejét: „Kis cselekedetek, napi jó cselekedetek, napi szeretetgesztusok jelentik az életet. Életet kívánok, életet adok másnak az időmből, a szeretetemből, magamból.”

A szentmise végén az oltár elé kihelyezett kenyereket a ferences szerzetes megáldotta, majd a hívek a templomból kilépve családonként egy-egy kenyérrel térhettek haza otthonaikba.

Hálás szívvel idézték Szent Ferenc atyánk szavait a Naphimnuszból: „Áldott légy, Uram, Földanya nénénkért, ki minket hord és enni ad.”

Köszönetet mondtunk minden kegyelemért, amelyet az Úrtól kapunk: a ferences jelenlétért és lelkületért, valamint minden szépért és jóért, amelyet a Ferences Misszió jelent számunkra itt, Nagyszőlősön és egész Kárpátalján.

Forrás: Ferences Média

Fotó: Szviscsu Marina

Magyar Kurír