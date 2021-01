Szent József-évi nagykilenced kezdődött a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyében

Ferenc pápa 2020. december 8-án tette közzé Patris corde (Atyai szívvel) kezdetű apostoli levelét abból az alkalomból, hogy Szent Józsefet, Mária jegyesét 150 éve nyilvánították a Katolikus Egyház védőszentjévé. Az egyházfő egyúttal meghirdette a Szent József-évet, mely 2020. december 8-tól 2021. december 8-ig tart.

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyében nagykilenceddel ünneplik meg az évet, amelyet az egyházmegye legnagyobb, Szent József tiszteletére szentelt plébániatemplomának közössége és plébánosa, Bărbuț Péter kezdeményezett az Erdélyi Mária Rádió és annak műsorigazgatója, Karácson Tibor közreműködésével. A januártól szeptemberig terjedő időszakban minden hónap harmadik szerdai napján emlékeznek meg különleges módon Szent Józsefről szentmise bemutatásával, a rózsafüzér elimádkozásával, egy tanúságtétellel, valamint szentségimádással.

Prédikációjában a püspök felhívta a hívek figyelmet arra, hogy Szent Sebestyén emléknapja van, akit a ragályos, súlyos betegek védőszentjeként is tisztelünk, az ő közbenjárását is kérhetjük ezekben a nehéz időkben.

Szent Józseffel kapcsolatosan arról beszélt, hogyan kapaszkodhatunk bele az ő életszentségének példájába, hogy mi is hasonlóan éljük meg mindennapjainkat. Ferenc papa Patris Corde kezdetű apostoli levelének bevezető részéből idézett. Ferenc pápa azt írja Szent Józsefről, hogy közel áll mindannyiunk emberi állapotához, mindahhoz, amik vagyunk, nemcsak vasárnap, hanem hétköznap is – magyarázta a püspök.

A mozgalmas karácsonyi történet elbeszélésében gyakran háttérbe szorul az ő szerepe, jelenléte. Tudjuk, hogy ott van, de nem merünk hozzá közelebb férkőzni, hogy jobban megismerjük az ő közelségét emberi állapotunkhoz. Pedig akkor jobban megértenénk, vajon hogyan dolgozta fel magában nem a szent, hanem az ember József mindazt, ami vele történt, hogyan járult hozzá, hogy Istennek rendkívüli eszköze legyen. „Ez a kilenced segíthet minket abban, hogy életünk viszontagságaiban, kereséseiben és kockázataiban mi, a 21. század emberei is közelebb kerüljünk Szent József példája által Istenhez, aki várja válaszunkat az Ő kezdeményezéseire” – fogalmazott Böcskei László.

Szent Józsefnek két alaptulajdonságát emelte ki a püspök: kapcsolatainak tisztaságát és nemeslelkűségét.

XVI. Benedek papa A Názáreti Jézus című könyvében ír a második vonalban meghúzódó emberről Szent Máté evangéliumának alapján, amely követi Jézus nemzetségtörténetet: „Jézus Krisztus születése így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek...” Ez az igehely már a második említése Józsefnek, mindjárt az evangélium elején. Isten nem akármilyen feladat teljesítésére választotta ki őt! Abban az időben az eljegyzés egy jogi kapcsolatot eredményezett, az eljegyzéssel egymás házastársaivá vált már a pár. József ezt nagyon komolyan vette, nemcsak azért, mert ez volt a törvény vagy szokás, hanem mert fontos volt számára. Azonban hamarosan szembesülnie kellett azzal a ténnyel, hogy Mária gyermeket vár, amelyet a Szentlélektől fogant. Kénytelen volt feltételezni, hogy Mária megtörte a jegyességet, és neki el kell hagynia őt: vagy a bíróság elé viszi Máriát, hogy a közösség ítélje el, vagy elbocsátó levél kiállítása által egymás között intézik el az szakítást. Nagy döntés előtt érezhette magát.

Az evangélista hangsúlyozza, hogy József igaz ember volt, nem akart senkit sem megbántani. Igaz embernek lenni azt jelenti, hogy az ember eleven kapcsolatban van Isten szavával és törvényével. Nem csak keresi, kutatja azt, hanem helyesen értelmezi és életre is váltja. A mélységes csalódás óráján is jót akar, és szeretetben cselekszik.

Mi sokszor ragaszkodunk jogainkhoz, ahhoz, amiről azt tartjuk, hogy nekünk kijár, vagy siratjuk azt, amit elvettek tőlünk. József a jog és a szeretet útját együtt keresi, így készül fel arra a váratlan hírre, amellyel Isten meglepi, és amely által tovább tud lépni.

Mi is éljünk a jog és a szeretet egységes útján családjainkban és a társadalomban! Mit jelent ez? Hogy nincs bennem törtetés, nem hordozok terheket és nehezteléseket, esélyt adok embertársamnak, türelemmel felkarolom, és magamévá teszem örömeit, bánatait, amit az élet hoz, és ezáltal nyitott maradok Isten előtt testvéremmel szemben, egy új helyzettel szemben. A Szent József-évben tudjunk mi is tisztogatni viszonyainkon, és így éljünk kisebb vagy nagyobb közösségeinkben!

Szent József nemeslelkű volt. Sok mindenen ment keresztül, kereste a helyes választ, és ekkor álmában megjelent az Úr angyala. Míg Mária személyesen találkozik az angyallal, József esetében ez nem így történik, hozzá álomban jut el az üzenet, a felvilágosítás, ami egyenes irányt mutatott, és megoldotta a kételyeket. József nagyon kifinomult képességgel bírt az istenivel szemben, meg tudta világosan különböztetni a neki szóló üzenetet. Csak az tudja ezt megérezni, aki érzékeny az istenivel szemben, nem kőszívű. Készséges volt, engedte magát megérinteni. Biztos ott volt a kérdés, hogy ez vajon csak álom volt? József megérezte, hogy ez egy rendkívüli üzenet. Ez nem újabb kérdéseknek a forrása, hanem a világos felismerése, hogy Isten az Ő rendkívüli eszközévé tette őt.

Sokszor átéljük a bizonytalanságot, amit József is átérzett, hogy talán nem itt a helyünk. József megtalálta a maga helyét Isten tervében. Sokszor rendkívüli módon mutatkozik meg Isten akarata, akár olyanokban is, amikre azt mondjuk, hogy ez csak egy közönséges dolog. De akkor leszünk nemesebbek, ha ezekben a helyzetekben is észrevesszük Isten tervét, és válaszolunk rá. Mi is ilyen finomult lélekkel közelítsünk a mindennapi életünk történéseihez! Isten akarata legyen életünk kerete, abba helyezzük életünket, és akkor rólunk is elmondhatják, hogy „felkelt és úgy tett, ahogy az angyal mondta neki” – tanácsolta a megyéspüspök.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír