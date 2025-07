Szent László királyra emlékeztek a pozsonyi prímási palotában

„Ebben a jubileumi szent évben, ebben a megszentelt időben és különleges kegyelmekkel is felruházott időszakban egy olyan helyen, olyan városban találkozunk, amely a történelmi Magyarország, a Magyar Királyság fővárosa volt megszakítás nélkül a leghosszabb ideig.

Az, hogy ma itt találkozunk és Szent László királyunkra emlékezünk, azt mutatja: ez az ünnep nemcsak az anyaországban, hanem a Felvidéken is fontos – fogalmazott Szent Lászlóról való elmélkedésében Molnár Tamás atya.

Kiemelte: „Más nemzeti szentjeink – István király, vagy itt, Pozsonyban Árpád-házi Szent Erzsébet –mellett ezt a szentünket, Lászlót is méltóságteljesen évről évre megünnepeljük.”

„A mai Jézus Szíve-ünnep azt üzeni mindannyiunknak, hogy szeretett emberek, Isten szeretete által kísért emberek vagyunk. S amikor egy saját nemzetünkből származó szentet ünneplünk, nyugodtan elmondhatjuk, hogy

Isten által szeretett nemzet is vagyunk, mert az Isten kegyelme, jósága már az Árpád-ház idején is szentek sorával ajándékozott meg minket: magyar szent családdal, majd a későbbi utódokkal, Szent Lászóval és az ő családtagjaival is.