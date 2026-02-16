Szent negyven nap Máriával – Kovács Zoltán mariológus tart elmélkedéseket Budapesten

Az idei nagyböjtben Kovács Zoltán mariológus négy alkalommal tart húszperces máriás elmélkedéseket Budapesten, a Szent István-bazilikában, a vasárnap esti (18 órás) szentmiséket követően.

Március 1-jén, nagyböjt második vasárnapján:
Az „asszony” és az „óra” titka a Golgotán

A színeváltozás evangéliuma egy másik „hegymászásra” készít fel: lélekben már most elkísérjük Jézust és édesanyját a Golgotára, ahol az Üdvözítő két korábbi szava szépen visszacseng majd.

Március 8-án, nagyböjt harmadik vasárnapján:
Az Anya áldozata

Nagyböjt előrehaladtával lélekben a Golgota felé is közelítünk, ahol egy nem akármilyen szenvedésnek lehetünk tanúi: Mária egyedülálló módon részesedik a Fiú üdvösséghozó szenvedéséből.

Március 15-én, nagyböjt negyedik vasárnapján:
És hol maradt Szent József?

A nagyböjti öröm vasárnapjához még egy örömteli ünnep is közel esik: Szent Józsefé, aki Jézus és Mária számára is igen kedves személy, ám a Golgotán már nincs jelen...

Március 22-én, nagyböjt ötödik vasárnapján:
Az isteni Gyümölcs beoltása

A böjti fegyelmet ismét megtöri egy főünnep: Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára készülünk, amikor is a megtestesülés és megváltás titka egyedülálló módon egymásra mutat.

