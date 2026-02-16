Szent negyven nap Máriával – Kovács Zoltán mariológus tart elmélkedéseket Budapesten

Március 1-jén, nagyböjt második vasárnapján:
Az „asszony” és az „óra” titka a Golgotán
A színeváltozás evangéliuma egy másik „hegymászásra” készít fel: lélekben már most elkísérjük Jézust és édesanyját a Golgotára, ahol az Üdvözítő két korábbi szava szépen visszacseng majd.
Március 8-án, nagyböjt harmadik vasárnapján:
Az Anya áldozata
Nagyböjt előrehaladtával lélekben a Golgota felé is közelítünk, ahol egy nem akármilyen szenvedésnek lehetünk tanúi: Mária egyedülálló módon részesedik a Fiú üdvösséghozó szenvedéséből.
Március 15-én, nagyböjt negyedik vasárnapján:
És hol maradt Szent József?
A nagyböjti öröm vasárnapjához még egy örömteli ünnep is közel esik: Szent Józsefé, aki Jézus és Mária számára is igen kedves személy, ám a Golgotán már nincs jelen...
Március 22-én, nagyböjt ötödik vasárnapján:
Az isteni Gyümölcs beoltása
A böjti fegyelmet ismét megtöri egy főünnep: Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára készülünk, amikor is a megtestesülés és megváltás titka egyedülálló módon egymásra mutat.
Forrás: Szent István-bazilika
Fotó: Lambert Attila
Magyar Kurír
Kapcsolódó fotógaléria