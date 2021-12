Szent Vince-kupa Kapuváron

A testnevelés munkaközösség pedagógusai – Horváth Patrik tanár ötletét megvalósítva – azzal a céllal szervezték meg a kupát, hogy a sport eszközével is erősítsék a katolikus iskolák közötti kapcsolatot, a sport nyelvén keresztül is segítsék, hogy a diákokban kialakuljon az összetartozás érzése, és természetesen lehetőséget biztosítsanak a mozgásra, a játékra, a versenyzésre is. A megmérettetést az iskola névadójáról Szent Vince-kupának nevezték el.

A csapatokat Biró Péter igazgató köszöntötte, majd Méry László iskolalelkész megáldotta a jelenlévőket és elvégezte a kezdőrúgást.

A fiúk remek hangulatú, sportszerű, küzdelmes mérkőzéseket játszottak egymással. A mérkőzések sportértékén túl ismerkedésre, beszélgetésre, vidámságra is lehetőséget kaptak a fiatalok.

A vándorserleget végül a Páli Szent Vince Iskolaközpont csapata nyerte el, a II. helyen a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, a III. helyen a győri Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda csapata végzett.

Forrás: Győri Egyházmegye

Szöveg: Páli Szent Vince Iskolaközpont

Fotók: Ábrahám Attiláné, Némethné Tóth Katalin

