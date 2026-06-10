Szentek nyomába szegődtek a Szombathelyi Egyházmegye fiataljai

Székely János püspök vezetésével kegyelmekben gazdag kétnapos zarándoklaton vettek részt június első napjaiban a Szombathelyi Egyházmegye fiataljai és kísérőik.

Résztvevők érkeztek Szombathelyről, Kőszegről, Körmendről, Celldömölkről, Magyarlakról, Csörötnekről, Muraszemenyéről, Tótszerdahelyről, Gencsapátiból, Jákról, valamint egyházmegyénken kívülről is, Sopronból és Győrből.

Az út első állomása a jáki templom volt, ahol Székely János püspök szentmisét mutatott be. Homíliájában arra buzdította a fiatalokat, hogy merjenek elszakadni a mindennapok zajától, a telefonoktól és a virtuális világ figyelemelterelő hatásaitól, hogy nyitott szívvel fedezhessék fel Isten jelenlétét a teremtett világban és saját életükben.

A Ják és Szentpéterfa közötti gyalogos szakaszon az imádság, az ének és a csend váltották egymást. A csendes percek lehetőséget adtak az elmélyülésre, a hálaadásra és a személyes imádságra. Szentpéterfán, a Vöröstemplomban zenés szentségimádáson vettek részt a zarándokok, este pedig keresztúti ájtatosság segítette Krisztus szenvedésének és szeretetének szemlélését.

A második napon a csoport Ausztria felé folytatta útját. Elsőként a pinkakertesi (Maria Weinberg) kegyhelyet keresték fel, ahol Majláth Tihamér atya elmélkedésében Szűz Mária példáján keresztül a hit, az imádság és az Istenbe vetett bizalom fontosságáról beszélt. A további útszakaszon lehetőség nyílt személyes beszélgetésekre, elcsendesedésre és a szentgyónás elvégzésére is.

Güssingben Simon Dávid atya mutatta be Boldog Batthyány-Strattmann László és felesége, Coreth Mária életét. A résztvevők megismerhették azt a mély hitet és önfeláldozó szeretetet, amely a házaspár életét jellemezte. Az előadó kiemelte: az életszentség nem rendkívüli tettekben, hanem a mindennapok szeretettel végzett szolgálatában valósul meg. Dávid atya arra bátorította a fiatalokat, hogy saját életükben is törekedjenek a szentségre.

Zarándoklatunk egyik legmeghatóbb állomása Rábakethely és a vértanúság zsidai helyszíne volt. Déri Péter szentgotthárdi plébános Boldog Brenner János életét és vértanúságát idézte fel. Rámutatott: a fiatal káplán hűséges maradt papi hivatásához és Krisztushoz a legnehezebb megpróbáltatások közepette is. A vértanúság helyszínén végzett keresztút különösen mély lelki élményt jelentett a résztvevők számára.

Székely János püspök gitáron kísért néhány karizmatikus éneket az emlékkereszt tövében, majd a helyszínen építendő templomról is beszélt, Malika nővér pedig – aki a vértanúság helyszínének közvetlen szomszédságában lakik, és ápolja Boldog Brenner János emlékezetét – finom bodzaszörppel várta a fáradt, ám lelkes fiúkat, lányokat.

A nap végén a csoport Szombathelyre érkezett, ahol a Brenner Kollégiumban közös vacsora után a székesegyházban szentmisén adtak hálát a két nap kegyelmeiért. Székely János püspök szentbeszédében további példaképeket állított a fiatalok elé: Szent Mártont, Mindszenty József bíborost és Szent II. János Pál pápát. A velük kapcsolatos rövid történeteken és személyes tanításaikon keresztül arra mutatott rá, hogy a hiteles keresztény élet ma is megvalósítható és követhető út.

A szentmise végén a püspök ajándékkönyvvel köszönte meg a felnőtt kísérők szolgálatát.

A zarándoklat során négy kiemelkedő életpélda kísérte a résztvevőket: Szűz Mária hite és irgalmassága, Boldog Batthyány-Strattmann László szolgáló szeretete, Coreth Mária mély hite és Boldog Brenner János hősies helytállása. Mindannyian arra tanították a fiatalokat, hogy a szentség útja ma is nyitva áll mindannyiunk előtt.

Az ünneplés a nap végén sem ért véget: a résztvevők közelgő születésnapja alkalmából tortával köszöntötték Székely János püspököt. A megható és örömteli pillanatban a jelenlévők hálájukat és szeretetüket fejezték ki főpásztoruk iránt, megköszönve mindazt a szolgálatot, tanítást és lelki támogatást, amelyet az egyházmegye hívei és fiataljai javára végez.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír