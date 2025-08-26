Szenteket kell nevelni – Tanévnyitó a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye pedagógusai részvételével

A főpásztor homíliájában felidézte Kalazanci Szent József életútját, aki sokáig kereste hivatását, majd egy csapat utcagyereket látva elhatározta, hogy ingyen tanítja őket. Néhány éven belül több mint ezer gyereket tanított, és természetesen csatlakoztak hozzá papok, munkatársak, és megalapította a kegyes tanító rendet, a piaristákat.

Mi a hivatásunk? – tette fel a kérdést ehhez kapcsolódva Palánki Ferenc püspök. Az evangéliumra utalva úgy fogalmazott:

a legnagyobbakat tanítani. Hiszen a gyermekek a legnagyobbak az Isten országában, akiket szépre, jóra, igazságra és arra kell tanítani, hogy megmaradjanak Isten gyermekeinek.

Akik állandóan Istent keresik és Isten akaratát megérzik az életükben, rátalálnak a hivatásukra, és megvalósítják Isten álmát.

Vagyis szenteket kell nevelnünk. Ez pedig úgy lehetséges, ha mi is az életszentségre törekszünk, és rátaláltunk arra, hogy mi a dolgunk ebben a világban – hangsúlyozta a megyéspüspök.

A főpásztor felidézte, hogy a napokban a nyírkércsi iskola vezetőitől kapott egy kis táblát, akik önálló iskolává válásuk alkalmából Boldog Brenner János nevét vették föl; rajta a papi jelmondatával: „Az Istent szeretőknek minden a javára válik.” (Róm 8,28)

Kalazanci Szent József ezt valósította meg, hiszen

mindegy, mi történik velünk, a lényeg az, hogy istenszeretők maradjunk

– tette hozzá Palánki Ferenc.

Akkor tudjuk teljesíteni azt a hivatást, amire Isten meghívott és küldött, így tudunk szenteket nevelni és szolgálni a legnagyobbakat: a gyermekeket. Legyen a mi egyházmegyénkben ebben a tanévben ez a jelmondat: „Az Istent szeretőknek minden a javára válik” – hirdette ki a főpásztor.

Palánki Ferenc prédikációja meghallgatható ITT, a cikk vége felé.

A szentmisén közreműködött a Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium zenekara.

A szentmisét követően a debrecen-nyíregyházi megyéspüspök intézményvezetői kinevezéseket adott át, valamint pedagógusok munkájának elismeréseként a Szent Gellért-díj arany, illetve ezüst fokozatát adta át.

Egyéves időtartamra kinevezte Csománé Zahorák Erzsébetet a nyírkércsi Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola és Óvoda vezetésére; Molnár Reginát a geszterédi Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola vezetésére; Csapos Zsoltot a mátészalkai Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde vezetésére; ötéves időtartamra Horváth-Bócsi Irént a nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskola vezetésére, Tamás Évát pedig a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola vezetésére.

A Szent Gellért-díjat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsen a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére.

A Szent Gellért-díj arany fokozatával tüntették ki Törő András Józsefet, a geszterédi Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola nyugalmazott főigazgatóját; valamint Dienes Béla Lászlót, a mátészalkai Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde nyugalmazott főigazgatóját.

A Szent Gellért-díj ezüst fokozatát kapta Mató Zsuzsanna, a kisvárdai Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Bölcsőde pedagógusa; Lajtosné Krajnyák Éva, a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa; valamint Tardiné Virág Éva, az egyeki Szent János Katolikus Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa.

A laudációkat ITT olvashatják.

A tanévnyitó ünnepségen ezt követően a jelenlévők Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat vezérigazgatója előadását hallhatták, amelynek fő témája az általa irányított szervezet működésének bemutatása volt.

Szöveg: Leiszt Máté

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye (1; 2)

Magyar Kurír