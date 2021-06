Szentmise Mindszenty bíboros egykori börtöncellájában

A hamis vádak alapján elítélt bíboros fogva tartásának leghosszabb ideig, 1949-től 1954-ig tartó, legkegyetlenebb helyszíne Budapesten, a kommunista államrendőrség egykori hírhedt Conti utcai börtöne volt, mely gondviselés-szerűen átvészelte az elmúlt évtizedeket, és eredeti állapotában megmaradt.

A Mindszenty Alapítvány kutatásai szerint itt történhetett Pietrelcinai Szent Pio atya legkülönlegesebb, eucharisztikus bilokációja, amikor a bíborost fogvatartói kilenc hónapon át nem engedték misézni. A kapucinus szerzetes ekkor Isten kegyelmi erejével meglátogathatta Mindszenty József bíborost, elvihette neki a szentmise bemutatásához szükséges anyagokat, a kenyeret és a bort. A cellában a két hitvalló lelkipásztor együtt misézhetett.

Mindszenty bíboros kilenc hónap után, 1950. június 15-én, Jézus Szent Szíve ünnepén kapott engedélyt arra, hogy misézhessen szenvedésének és vezeklésének nyomorúságos cellájában.

A Jézus Szíve-tisztelet különösen fontos volt a bíboros számára. Eszményképe volt a Jézus Szíve szerint való papság.

Tiszteletreméltó Mindszenty József bíboros mellett további számos magyar vértanú és hitvalló raboskodott az akkori Magyarország e legkegyetlenebb börtönében. A bíboros folyamatban lévő szenttéavatási eljárásának aktora, a Mindszenty Alapítvány hosszú évek óta tart itt vezetett sétákat, imaalkalmakat, koncerteket – és most először szentmisét is. Egy-egy alkalommal 120 ember juthat be ennek az egyébként elzárt és szigorúan őrzött rendőrségi objektumnak a területére.

Mindszenty bíboros Emlékirataiban „Az én fegyházamnak” nevezi ezt a börtönt, mert istenkapcsolatának és ezzel együtt szentté válásának kiváltságos helyszínévé lettek ezek a cellák, folyosók, a mindig imádságra használt sétálóudvar és a sötét kazamaták.

Két-háromórás szentmiséit naponta többször is bemutatta szeretett Egyházáért és hazájáért.

„Ma rajtunk a sor. Összegyűltünk, hogy Mindszenty József bíboros emlékét őrizzük és áldjuk, életpéldájából tanuljunk, keresztény helytállásában kövessük, és fehér vértanúságának színhelyén is imádkozzunk” – fogalmazott szentbeszédében Cserháti Ferenc címzetes centuriai püspök a Conti utcai börtöncellában celebrált szentmisén június 12-én, szombaton. A külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök Mindszenty bíboros kelyhével mutatta be a szentmisét a hitvalló magyar főpásztor egykori börtöncellájában Isten Tiszteletreméltó Szolgája Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek boldoggá avatásáért.

Az őt tisztelő hívek és közösségek Mindszenty József bíboros égi közbenjárását is kérik, hogy egy csodás imameghallgatás szolgálja mielőbbi boldoggá avatását.

Forrás: Kovács Gergely/Mindszenty Alapítvány; Vatikáni Rádió



Fotó: Magyarországi Mindszenty Alapítvány Facebook-oldala



