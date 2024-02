Szentmisével kezdődött a Kerkai Jenő-emlékév Csesztregen

1935-ben alapította a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testületét (KALOT), amely legfontosabb céljának a vidéki fiatalság oktatását, népfőiskolák szervezését, a modern mezőgazdasági módszerek meghonosítását és a vallásos nevelés erősítését tartotta. A csúcspontján mintegy félmilliós tagságú KALOT egy évtizeden át működött, míg 1946-ban a kommunista hatalom be nem tiltotta. „Mindszenty kellemetlen, Kerkai veszélyes” – idézte a nap során Fülöp András főszervező az egykori kommunista pártfőtitkár, Rákosi Mátyás szavait 1948-ból.

Az emlékévet a csesztregi Szent Móric-templomban szentmise keretében nyitották meg. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek volt a szentmise főcelebránsa, és egyben szónoka is. Szentbeszédében – az evangéliumra utalva – kiemelte: a sátán létezik. De Jézus azért jött, hogy halálával legyőzze a sátánt és felszabadítsa azokat, akiket a haláltól való félelem egész életükben rabszolgákká tett. Isten azt akarja, hogy mi győztesek legyünk és így jussunk be a mennyországba. A gonosz tevékenységét Kerkai atya is átélte. Hihetetlen dolgot hozott létre munkatársaival, de a kommunista államhatalom őt sem kímélte. Szeme láttára taposták össze a nála lévő Oltáriszentséget a börtönben. Később rendtársairól faggatták. Infarktust kapott.

Küzdenünk kell a gonosz lélekkel és el kell jutnunk a végső győzelemre.

Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek szentbeszédét ITT meghallgathatják.

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője nyitotta meg az emlékévet. Kerkai Jenő a parasztság felemelkedéséért küzdött – mondta. Olyan emberek voltak őseink, akik értettek a földműveléshez, állattartáshoz, növénytermesztéshez, házépítéshez, mindahhoz, ami a család ellátásához kellett. Nehéz idők voltak, de Kerkai Jenő megszervezte a falusi emberek képzését, művelését. A vidék művelését, amely Magyarország erejét adta. Bár a börtönből 1956-ban szabadult, a forradalom leverése után nem menekült el hazájából. Aki küzd valamiét, az csak akkor hal meg, ha elfelejtik. Mi nem fogjuk elfelejteni Kerkai Jenőt – mondta Vigh László. A Kerkai Jenőről elnevezett közösségi házban mutatták be Márfi Gyula érsek legújabb könyvét, Az Istenkeresés útjain című kötetet. A szerző a bemutatón megosztotta gondolatait Európa jövőjével kapcsolatban is.

A nap során Fülöp András főszervezővel készült interjú ITT meghallgatható.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Fotó: Szombathelyi Egyházmegye Facebook-oldala

Magyar Kurír