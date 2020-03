Szentségimádás másképp – A váci piaristáknál a járvány idején is folytatódik az örökimádás

Az időseket hozzátartozóik már az elmúlt napokban sem engedték el az örökimádásra, és több fiatal részéről is jelzés érkezett, hogy nem tudnak elmenni a templomba az általuk vállalt időszakban.

A kápolna ajtaját március 18-án este 8 órakor bezárják. Viszont az örökimádás kápolnában már a kezdetektől fogva ott van egy webkamera, amely az Oltáriszentségre irányul. Az Oltáriszentség továbbra is ott marad a tabernákulumban, és a webkamerán keresztül mindenki számára lehetséges továbbra is a szentségimádás. Ezzel az intézkedéssel nem megszűnik az örökimádás a váci piaristáknál, hanem éppen ellenkezőleg, sokkal többen bekapcsolódhatnak, mint eddig bármikor.

A webkamera ITT érhető el.

Mivel a következő időszakban nem lesz a kápolnában állandó felügyelet, ezért a gyertyák nem fognak égni.

A váci piaristáknál zajló örökimádás weboldala ITT érhető el. Az oldalon lehetőség van konkrét időpontra is jelentkezni, amikor végezzük a szentségimádást.

Akik számára elengedhetetlen, hogy fizikai valójukban is ott legyenek az Oltáriszentség előtt, azok számára napközben lesz lehetőség a személyes imádásra. A templom előtere március 22-től reggel 8 órától este 8 óráig továbbra is nyitva lesz és a szembemiséző oltárra kiteszik az Oltáriszentséget. Így aki szeretné, továbbra is végezhet személyes szentségimádást, illetve szentséglátogatást a templom előteréből. A csappal ellátott tartályból exorcizált szenteltvizet is bárki magával vihet.

Mindnyájan érezzük, hogy az imára még nagyobb szükségünk van, mint valaha. Ha a nyilvános imára most kevesebb is lehetőségünk, a szívében mindenki imádhatja Istent, és ehhez felhasználhatja a virtuális eszközöket is. A szívbéli ima és a virtuális eszközökön keresztüli közös imádkozás lehetőségei adottak, és ebben is óriási erő rejlik. Használjuk ki ezeket a lehetőségeket, és legyünk ezek alkalmazásában találékonyak és kitartók. Folytassuk tovább még nagyobb hittel és bizalommal az imát!

