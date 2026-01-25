Szentszéki ENSZ-megfigyelő: Hatékony intézkedések szükségesek a háborús bűncselekmények megelőzésére

„A hatékony kollektív válaszok folyamatos hiánya nem következmények nélküli: a gyermekek, a nők, az etnikai és a vallási kisebbségek tagjai továbbra is üldöztetést, erőszakot és halált szenvednek olyan módon, amely mélyen sérti az emberi méltóságot és az emberiség erkölcsi lelkiismeretét” – figyelmeztetett Caccia érsek.

Megelőzés és elszámoltatás

Ebben az összefüggésben a Szentszék üdvözli az Előkészítő Bizottság munkáját, és nagyra értékeli a lehetőséget, amelyet az emberiség előtt álló egyik legjelentősebb kihívás kezelésében kínál. Az érsek szerint a fő kérdés nem is e bűncselekmények elismerése, hanem a „hatékony intézkedések kidolgozása elkövetésük megelőzésére és az elszámoltathatóság biztosítására, amikor bekövetkeznek”. Köztudott, hogy a háborús bűncselekmények tiltottak a nemzetközi jog szerint, és hogy minden jövőbeli nemzetközi keretnek magán a nemzetközi jogon kell alapulnia, és megfelelő védelmet kell nyújtania az áldozatok és a tanúk számára.

Konstruktív párbeszéd, amely hatékony válaszhoz vezet

Ahogyan XIV. Leó pápa is megállapította: „A párbeszédhez meg kell állapodni a használt szavakban és fogalmakban. A szavak jelentésének újrafelfedezése talán korunk egyik legfőbb kihívása.” Ugyanakkor Caccia érsek megjegyezte, hogy „a nemzetközi együttműködés kulcsszerepet játszik mind az ilyen bűncselekmények transznacionális dimenzióinak kezelésében, mind pedig azon államok támogatásában, amelyek nem képesek hatékonyan teljesíteni kötelezettségeiket.” A Szentszék állandó ENSZ-megfigyelője kijelentette, hogy „az ilyen együttműködésnek inkább erősítenie, mint gyengítenie kell a kiegészítő jelleg (komplementaritás), a tisztességes eljárás és az alapvető emberi jogok teljes tiszteletben tartásának elveit”.

Hangsúlyt fektetni az áldozatokra

Az érsek továbbá rámutatott: az elsődleges hangsúlyt továbbra is az áldozatokra kell helyezni, mivel „biztosítanunk kell, hogy hangjukat meghallják és méltóságukat megőrizzék, miközben biztosítjuk a tisztességes eljárásokat és az alapvető emberi jogok teljes tiszteletben tartását”.

Végül Caccia érsek hangsúlyozta, hogy a Szentszék konstruktív párbeszédre számít, amely hatékony és tartós válaszhoz vezet az emberiség elleni bűncselekmények terén.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

