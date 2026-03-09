Szentszéki felszólalás az ENSZ-ben: A kereszténység a leginkább üldözött vallási közösség a világon

„Majdnem 400 millió keresztény, vagyis minden hetedik esik üldözés vagy erőszak áldozatául. A kereszténység ma a legüldözöttebb vallási közösség. 2025-ben közel 5000 hívőt öltek meg hitük miatt, ami átlagosan napi tizenhárom áldozatot jelent.” Ettore Balestrero érsek, a Szentszék állandó megfigyelője az ENSZ-nél erre mutatott rá felszólalásában azon a konferencián, amelyet a Havasi Zsófia, Magyarország állandó genfi ENSZ-képviselője által szervezett eseményen mondott. Az üldözött keresztények mellett: a hit és a keresztény értékek védelme címmel megrendezett eseményen az előadók között volt Érszegi Márk Aurél, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium vallásdiplomáciai főtanácsadója is, aki a Hungary Helps Program működését mutatta be.

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 61. ülésszaka február 23. és március 31. között zajlik Genfben. Ehhez kapcsolódóan tartották meg március 4-én a konferenciát, amelyen Ettore Balestrero érsek is felszólalt. Az esemény célja a vallásszabadság mint alapvető emberi jog védelme, valamint annak tudatosítása volt, hogy a keresztény vallást üldözik a legerősebben a világon.

Vértanúk és tanúságtevők

„Mindazok, akiket hitük miatt öltek meg, vértanúk a szó eredeti értelmében: hitükről tettek tanúságot, mely a hatalom logikájával szembemenő értékeket testesít meg” – fejtette ki Ettore Balestrero érsek, majd hozzátette:

A nemzetközi jog szemszögéből azonban botrányos emberi jogi sérelmek áldozatai. Tanúságtételük nem szabad, hogy elvonja a figyelmet az államok alapvető felelősségéről, amelyek elmulasztották megvédeni őket.”

Az érsek szerint „az államoknak tiszteletben kell tartaniuk a vallás és a hit szabadságát, és tartózkodniuk kell attól, hogy beavatkozzanak az egyének vagy csoportok magán vagy nyilvános hitgyakorlásába, amely a kultuszban, a vallásgyakorlatban és a tanításban nyilvánul meg. Állami kötelesség megvédeni a vallás és a hit szabadságát, ami magában foglalja azt is, hogy megakadályozzon másokat e jog megsértésében. Ennek a védelemnek ki kell terjednie a célkeresztben lévő hívek megóvására, a támadás előtt, alatt és után. Mindazonáltal a vallásüldözés globális színterének egyik legsúlyosabb kérdése továbbra is a büntetések elmaradása.

Az államnak elsősorban azért kellene előmozdítania a vallás és a hit szabadságát, mert alapvető emberi jogról van szó”

– mutatott rá a szentszéki ENSZ-megfigyelő.

Ez a csapás minden országot sújt

Ettore Balestrero érsek mély aggodalmának adott hangot amiatt, hogy hívek milliói esnek áldozatául fizikai erőszaknak, elnyomásnak, törvénytelen fogva tartásnak, javaik elkobzásának, továbbá rabszolgasorba taszítják, erőszakkal száműzik, vagy akár megölik őket vallási meggyőződésük miatt. „Ez a csapás minden országot sújt. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Irodája jelentést adott ki, amely szerint 2024-ben Európában több mint 760 gyűlölet-bűncselekményt regisztráltak keresztények ellen.”

A szentszéki megfigyelő arra is figyelmeztetett, hogy az elnyomás finomabb és gyakran néma formái is jelen vannak, melyeket nem könnyű a statisztikákból kimutatni.

Ezek között van egyfajta „udvarias” üldözés, mely a diszkrimináció formáját ölti magára azáltal, hogy fokozatosan peremre szorítják vagy kizárják a keresztényeket a politikai, társadalmi és szakmai életből, még a hagyományosan keresztény területeken is.

Ez a jelenség kevésbé nyilvánvaló megszorítások és korlátozások formájában is megnyilvánul, amelyek alapján a jogi szabályozás és a közigazgatási gyakorlat visszaszorítja vagy lényegében eltörli a többségében keresztény lakosság törvényesen elismert jogait, még Európa egyes részein is.

A kereszt szimbóluma

Balestrero érsek egy szimbolikus és egyben mélyen valóságos gondolattal zárta felszólalását, melynek a kereszt állt a középpontjában. „A kereszt két egymást metsző vonalból áll: a függőleges vonal jelképezi az ember nyitottságát a transzcendens felé, míg a vízszintes az emberek közötti kapcsolatot jelképezi. A függőleges dimenzió elleni támadások arra irányulnak, hogy elvágják a kapcsolatot a lelkiismeret és Isten között, a hitet némaságra kényszerítve. A vízszintes dimenzió elleni támadások akkor történnek, amikor a keresztényeket üldözik; ez pedig megfosztja az embert attól a veleszületett képességétől, miszerint szabadon válaszolhat az igazság hívására.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír