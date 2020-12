Szenvedélybeteg szülők gyermekeit segítik – A Máltai Szeretetszolgálat új könyvéről

Novemberben írtunk arról, hogy ismét kiadták a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szenvedélybeteg szülők gyermekeit segítő köteteit. A Fogadó Pszichoszociális Szolgálat (FPSZ) gondozásában készült Apa, anya, pia című könyv, valamint a Bolyhos és a Lurkó című mesefüzetek újranyomása után az FPSZ ezúttal új kötettel jelentkezik.

Jerry Moe Gyerekszemmel – a függőségről és a felépülésről című könyve a Remény, segítség és gyógyulás a családok számára alcímmel jelenik meg.

Frankó András, az FPSZ vezetője kérdésünkre elmondta, hogy ez a könyv rendkívül pozitív szemléletű, valóban reményt ad a szenvedélybeteg szülők kiskorú, illetve felnőtt gyermekeinek is. Rugalmasság és megküzdés, ezek a könyv kulcsfogalmai; a Gyerekszemmel... arra tanít, hogy miként lehet túlélni azt az állapotot, amelyben a szerhasználó és a problémákból éppen felépülő hozzátartozók élnek, illetve arról, hogy milyen fontos erőforrásokat találhatnak a gyerekek a további életük számára: teherbíró emberekké válhatnak, éppen a nehéz helyzet túléléséből fakadóan.

Reményt adhat azoknak a szülőknek is, akik segíteni szeretnének a gyermeküknek, valamint az addiktológus szakembereknek, akik a szerhasználó szülő(k) gyermekeivel foglalkoznak.

Az a gyermek, akinek a családjában a szülő(k) szenvedélybeteg(ek) – Magyarországon ez zömmel alkoholfüggőséget jelent –, felnövekedve koloncként hordozza azt, hogy szerhasználó családban nevelkedett. Az ilyen körülmények között felnőtt emberek szégyenérzettel, bűntudattal élnek, a problémáikat magukba zárják, az érzéseiket nem fejezik ki, nehezen kapcsolódnak másokhoz, és általában elvesztik a bizalmukat az emberekben.

A most megjelent könyv éppen arra hivatott, hogy szembesítse őket azzal, hogy a történtekről, a problémákról nem ők tehetnek, és a továbbiakban ők is élhetnek boldog életet.

A kiút fontos lépése, hogy találjanak olyan embert, akiben megbízhatnak, és akinek beszélhetnek a még napjainkban is tabunak számító problémáikról, ebben segít a www.kimondhato.hu honlapunk is – mondja Frankó András. A szakember kérdésünkre hozzátette, a két évtizede működő Fogadó Pszichoszociális Szolgálatot hetente keresik fel újonnan segítségre vágyó emberek, és a szolgálat felkészült a nekik való segítésnyújtásra is. (A következő honlapokon további információk érhetők el: http://kimondhato.hu/apa-anya-pia; http://apaiszik.kimondhato.hu/ – A szerk.)

A Gyerekszemmel – a függőségről és a felépülésről című új, hiánypótló könyv pozitív üzenete, hogy nem kell szükségképpen megtörnie annak, aki szerhasználó családban nevelkedett, vannak kilábalási lehetőségek.

Magyarországon mintegy négyszázezer gyermek él olyan családban, amelyben egyik vagy mindkét szülő alkoholbeteg vagy más szenvedélytől függ.

A már korábban is megjelent Apa, anya, pia című önsegítő könyv a szenvedélybeteg szülők felnőtt gyermekeinek sebeiről és erősségeiről, az öngyógyítás lehetőségeiről szól. Segít az érintetteknek saját gyermekkorukra visszatekintve megtalálni az utat egy elégedettebb élet felé. Reményt ad a változásra, a személyes boldogság megteremtésére. A függőségről szóló egyéni, hiteles beszámolók mellett egy játékos teszt és egy felépülési program ad támogatást az önsegítéshez.

A Bolyhos és a Lurkó című mesekönyv a kisgyermekeknek és a velük foglalkozó szakembereknek segíthet a függőség témájának feldolgozásában.

(Jerry Moe Gyerekszemmel – a függőségről és a felépülésről című könyve, a Bolyhos és a Lurkó mesefüzet, valamint az Apa, anya, pia című kötet megvásárolható az Új Ember könyvesboltjában. )

Fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Körössy László/Magyar Kurír